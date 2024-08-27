Сенсацией обернулся матч «Зенита» с Алипом в составе

В основное время матча в Самаре команды забили по одному голу. На второй добавленной к первому тайму минуте Дмитрий Васильев вывел «Зенит» вперед, а на 54-й минуте Иван Тимошенко с пенальти восстановил равновесие.
В серии пенальти «Акрон» одержал победу — 5:4. Единственным промахнувшимся в составе «Зенита» оказался Педро.
Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле весь матч. На 37-й минуте Алип заработал желтую карточку. Нуралы в текущем сезоне провел по одному матчу в Кубке России и РПЛ.
Напомним, что ранее «Зенит» обыграл в этом турнире «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).