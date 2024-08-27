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Сенсацией обернулся матч «Зенита» с Алипом в составе

«Зенит» из Санкт-Петербург сыграл в третьем туре с группового этапа Кубка России с тольяттинским «Акроном», сообщают Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

В основное время матча в Самаре команды забили по одному голу. На второй добавленной к первому тайму минуте Дмитрий Васильев вывел «Зенит» вперед, а на 54-й минуте Иван Тимошенко с пенальти восстановил равновесие.

В серии пенальти «Акрон» одержал победу — 5:4. Единственным промахнувшимся в составе «Зенита» оказался Педро.

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле весь матч. На 37-й минуте Алип заработал желтую карточку. Нуралы в текущем сезоне провел по одному матчу в Кубке России и РПЛ.

Напомним, что ранее «Зенит» обыграл в этом турнире «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа D
27.08.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Иван Тимошенко
54′
Зенит
Дмитрий Васильев
45+2′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
80
Вячеслав Бардыбахин
14
Владимир Хубулов
65′
25
Шерзод Эсанов
49′
5
Алекса Джурасович
46′
6
Максим Кузьмин
7
Кирилл Данилин
46′
17
Солтмурад Бакаев
10
Максим Палиенко
46′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
78′
23
Боян Димоски
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
99
Иван Тимошенко
Зенит
16
Денис Адамов
25
Страхиня Эракович
21
Александр Ерохин
79
Дмитрий Васильев
84′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
15
Вячеслав Караваев
46′
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
37′
46′
3
Дуглас Сантос
82
Сергей Волков
57′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
33′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
78′
77
Ильзат Ахметов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти