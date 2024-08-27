Сенсация в Кубке России! «Зенит» проиграл своему бывшему вратарю

«Зенит» убедительно стартовал в Кубке России — две победы из двух и 0 пропущенных голов. На третий матч они прилетели в Самару, через несколько дней после «Спартака». «Акрон» же свою главную победу на групповом этапе турнира уже одержал: 15 августа в гостях набрали три очка с «Факелом». Это помогло закрепиться на третьем месте и чувствовать себя комфортно. Вряд ли кто-то рассчитывал забрать три очка у петербуржцев, которые к тому же не побеждали в двух матчах подряд. Однако сама игра в итоге сложилась так, что едва ли кто-то бы этому удивился.