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Сенсация в Кубке России! «Зенит» проиграл своему бывшему вратарю

Васютин потащил удар Артура в серии пенальти. Но одно очко чемпион всё же заработал.

Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» убедительно стартовал в Кубке России — две победы из двух и 0 пропущенных голов. На третий матч они прилетели в Самару, через несколько дней после «Спартака». «Акрон» же свою главную победу на групповом этапе турнира уже одержал: 15 августа в гостях набрали три очка с «Факелом». Это помогло закрепиться на третьем месте и чувствовать себя комфортно. Вряд ли кто-то рассчитывал забрать три очка у петербуржцев, которые к тому же не побеждали в двух матчах подряд. Однако сама игра в итоге сложилась так, что едва ли кто-то бы этому удивился.

Знаете, какое главное удивление перед матчем? Количество болельщиков. В первый раз на стадион я зашёл за 40−45 минут до стартового свистка. Команды уже выходили на разминку, а главным развлечением стал подсчёт аудитории. Просто потому, что для этого не потребовалось больших математических цифр. Около 100 человек пришли заранее. Даже стало не по себе — давно не видел такой картины на таком большом стадионе.

При этом точно знал: клуб, как всегда, позаботился о своих болельщиках. Пять автобусов приехали из Тольятти, плюс в Самаре прошла солидная кампания. Перед матчем выступила аутентичная группа «Биртман», и она действительно зацепила часть аудитории. Плюс классические предматчевые активности для детей и взрослых.

Тренеры вряд ли могли удивить составами. Просто потому, что на кубковые встречи их невозможно предугадать. Петербуржцы привезли в Самару очень ограниченный состав: Горшков и Сергеев заболели, лидерам Семак дал паузу, а Глушенков залечивает травму руки. Поэтому мы увидели микст — из основных на поле вышли Эракович, Караваев и Кассьерра. Остальные — скорее резерв. У «Акрона» тоже традиционная ротация, но Тедеев не раз говорил, что Кубок — возможность проявить себя молодым игрокам. И придерживается этой философии.

Перед матчем болельщики «Зенита» вспомнили о завоевании трофея 1944 года. И сразу мощно включились в поддержку, перекрикивая активную группу тольяттинцев. Но так как они превосходили их количественно, это не стало сюрпризом.

На поле в это время ничего особенного не происходило. Васютин на первых минутах по старой памяти отдал на Кассьерру, но тот неудачно воспользовался шансом. После этого мяч в основном находился в центре поля, а обе команды по очереди пытались проявить навыки позиционной атаки. Чуть интереснее выглядел «Акрон»: они были быстрее, но мяч никак не доходил до центрального нападающего.

А первый действительно опасный момент создали действующие обладатели Кубка: на 22-й минуте Мантуан навесил на Кассьерру, и тот попал в штангу. Именно колумбийцу можно вручить награду как главному игроку тайма, который не реализовывал свои моменты.

На 30-й минуте поле покинул Андрей Мостовой — ещё одна травма у важного игрока команды. «Акрон» продолжал поддавливать, но до моментов дело не доходило. Казалось, что тайм так и закончится. Но в добавленное время зенитовцы резко выбежали на чужую половину: сначала супершанс не реализовал Педро, потом Кассьерра, но с третьей попытки всё-таки удалось пробить Васютина. Отличился молодой Васильев — во втором матче подряд.

В перерыве Тедеев поменял почти всю линию атаки — вышли Бакаев, Кузьмин, Москвичёв и Тимошенко. Цель понятна: по такой игре команда могла зацепиться за очки. И на 54-й минуте такой шанс подарил всё тот же Волков. Совершенно необязательный фол в своей штрафной. Итог — пенальти. Тимошенко реализовал удар.

Интересно, что сразу после этого Семак убрал с поля Волкова. Видимо, смотреть на такие действия было тяжело. Да и по поведению тренера это было видно: он периодически хватался за лицо и явно крутил в голове возможные сценарии. «Акрон» продолжал чуть больше владеть мячом, но без конкретики в атаке. Подходы периодически случались, однако Адамов почти не вступал в игру.

Семак выпустил Клаудиньо и Ахметов, но это ничего не изменило. Да, в конце зенитовцы зажали соперника в штрафной. Это не привело к голу. Матч потихоньку докатился до серии пенальти. А в ней удар Артура потащил Васютин. По той же старой памяти.

«Зенит» впервые проиграл в Кубке России, но всё равно набрал одно очко. А «Акрон» временно вышел на второе место в группе.

Дмитрий Зимин

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа D
27.08.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Иван Тимошенко
54′
Зенит
Дмитрий Васильев
45+2′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
80
Вячеслав Бардыбахин
14
Владимир Хубулов
65′
25
Шерзод Эсанов
49′
5
Алекса Джурасович
46′
6
Максим Кузьмин
7
Кирилл Данилин
46′
17
Солтмурад Бакаев
10
Максим Палиенко
46′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
78′
23
Боян Димоски
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
99
Иван Тимошенко
Зенит
16
Денис Адамов
25
Страхиня Эракович
21
Александр Ерохин
79
Дмитрий Васильев
84′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
15
Вячеслав Караваев
46′
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
37′
46′
3
Дуглас Сантос
82
Сергей Волков
57′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
33′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
78′
77
Ильзат Ахметов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти