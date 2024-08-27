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Потрясение от «Спартака»! Дома не забили Махачкале и проиграли

У Станковича проблема со скамейкой. В Кубке России красно-белые были не похожи на себя.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в 3-м туре Кубка России сенсационно уступил дома махачкалинскому «Динамо». Команда Хасанби Биджиева догнала лидировавшую в группе команду Деяна Станковича. Теперь и у южан шесть очков.

Станкович поменял всех 11 игроков, выходивших в стартовом составе на матч с «Зенитом». Наконец-то появился в основе Виллиан Жозе, дебютировал за красно-белых новичок Абена. Суринамец в центре обороны составил дуэт с Черновым. На правом фланге защиты располагался Зобнин, который при владении нередко смещался в центр поля, а хозяева оставляли тройку сзади.

Состав команды Биджиева был ближе к оптимальному. Тренер не стал убирать из основы игравших в уикенд вратаря Волка, Алибекова, Шумахова, Глушкова и новичка Агаларова. Вероятно, по этой причине «Динамо» мало в чём уступало «Спартаку» по игре. Хозяева стремились давить и быстро комбинировать, но южане активно навязывали и нередко выигрывали единоборства в средней трети, были опасны на контрвыпадах. Живое начало завершилось голом уже на 14-й минуте.

«Динамо» забило с пенальти, который наверняка вызовет дискуссии. Спартаковцы будут утверждать, что фол Хлусевича на Гаджиеве, если он и был, следовало фиксировать до штрафной. Динамовцы, скорее всего, скажут, что судьи наконец-то не ошиблись против них и приняли справедливое решение после захвата за футболку. Так или иначе малоизвестный пока судья Машлякевич назначил 11-метровый только после подсказки опытного коллеги Безбородова, отвечавшего за VAR. Селихову же в этот вечер не стоило играть в лотерею — голкипер не угадал, в какой угол пробьёт Агаларов.

При счёте 0:1 «Динамо» в первом тайме вело игру так, как хотело. Гости плотно сидели на ногах хозяев, умело гасили темп. Агаларов мог и дубль оформить, если бы попал в дальний угол. А вот игрокам группы атаки «Спартака» не хватало взаимопонимания. Новички Виллиан Жозе и Маркиньос плохо взаимодействовали с Зиньковским и Игнатовым. До бразильского центрфорварда не доходил мяч в штрафной. Впрочем, однажды Виллиан Жозе всё же пробил головой из действительно хорошей позиции после подачи Зиньковского, но лишь размял Волка. Станковичу оставалось ждать, когда динамовцы подсядут, и менять игру заменами.

Сербскому тренеру и звёздному в прошлом футболисту, чувствуется, очень не хочется проигрывать даже в тех матчах, где есть право на ошибку. В перерыве Станкович сделал сразу тройную замену. Виллиан Жозе занял привычное пока в «Спартаке» место на скамейке. На поле для ускорения игры появилась полюбившаяся болельщикам связка Угальде — Барко. Именно аргентинец нанёс первый удар красно-белых во втором тайме — обводящий, в дальний угол. Волк был готов и к этому.

Вторая половина матча превратилась в сплошную позиционную атаку «Спартака», который имел подавляющее территориальное преимущество и почти не отдавал мяч. Тем не менее «Динамо» по-прежнему здорово перекрывало центр, где превосходило соперника в борьбе, и у красно-белых получалось создавать остроту только после кроссов и выигранного воздуха. Пару раз опасно бил головой Абена. Однажды — выше цели, а в другом случае мяч снова стал сладким пирожком для голодного до сейвов Волка. Съел и даже глазом не моргнул! Абена же в целом произвёл хорошее впечатление, правда, пока это без особой игры под давлением.

По такому футболу «Спартаку» требовался центрфорвард типажа отсутствующего Соболева. Станкович бросил в бой Мелёшина, а Зиньковский стал защитником. Условно, конечно. Вингер постоянно поднимался к чужой штрафной. Красно-белые активно задействовали в розыгрыше и Маркиньоса, но у того было много суеты при работе с мячом.

Весёлая концовка игры подарила шоу. «Спартак» раскрылся, дважды мог пропустить от Зиновича. Но и к спасению был близок. Волк в эти минуты показал свои сильные и слабые стороны: потащил сумасшедшим сейвом мяч из-под перекладины после чудесного выстрела Угальде, потом ошибся на выходе и едва не пропустил. Несмотря на гигантский перевес красно-белых по ударам — 23:7 (в створ — 8:2), трудно утверждать, что «Динамо» не заслужило победу. Станкович наверняка ждал большего от своего резерва.

Анатолий Романов

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа A
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
14′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
90+4′
23
Никита Чернов
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
8
Маркиньос
22
Михаил Игнатов
46′
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
16′
70′
70
Павел Мелешин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
28
Даниил Зорин
64′
35
Кристофер Мартинс
12
Жозе Виллиан
46′
9
Манфред Угальде
Динамо Мх
27
Давид Волк
90+2′
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
61′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
77′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
8
Викторьен Ангбан
16
Уссем Мрезиг
30′
68′
17
Антон Крачковский
7
Абакар Гаджиев
44′
54′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
54′
19
Кирилл Зинович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти