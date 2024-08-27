Потрясение от «Спартака»! Дома не забили Махачкале и проиграли

«Динамо» забило с пенальти, который наверняка вызовет дискуссии. Спартаковцы будут утверждать, что фол Хлусевича на Гаджиеве, если он и был, следовало фиксировать до штрафной. Динамовцы, скорее всего, скажут, что судьи наконец-то не ошиблись против них и приняли справедливое решение после захвата за футболку. Так или иначе малоизвестный пока судья Машлякевич назначил 11-метровый только после подсказки опытного коллеги Безбородова, отвечавшего за VAR. Селихову же в этот вечер не стоило играть в лотерею — голкипер не угадал, в какой угол пробьёт Агаларов.