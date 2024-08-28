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«Если надеваешь майку “Спартака”, то должен играть достойно». Станкович — о первом поражении в Кубке

Пресс-конференция после победы махачкалинского «Динамо» в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

Я уважаю Кубок — мы делали все, чтобы победить

— Есть ли игроки, которые сегодня вас разочаровали?

— Никогда публично не скажу то, о чем говорю с футболистами персонально. Футболка «Спартака» тяжелая: если ты ее надеваешь, то должен играть достойно, — начал Станкович.

— И у «Ахмата», и у махачкалинского «Динамо» была глубокая линия обороны. Это проблема для «Спартака»?

— Такое случается периодически, когда десять футболистов соперника [стоят] за линией мяча. Мы должны находить решения. Сегодня их вратарь совершил чудо. По второму тайму мне не в чем упрекнуть ребят, а первый мы просто подарили.

— На днях не стало вашего бывшего тренера Свена-Ерана Эрикссона. Какие качества вы получили от него?

— Я хотел начать эту пресс-конференции со слов о нем… Это Человек с большой буквы. Мне очень повезло встретить такого тренера. Невероятная личность, которой нам будет не хватать.

— Вы достаточно рано заменили Виллиана Жозе. Вам не кажется, что в концовке он помог бы за счет своих физических данных?

— Согласен с тем, что они могли нам пригодиться. Но они не помогли, поэтому я его поменял.

— В каждом сезоне случается матч, когда вратарь соперника становится Львом Яшиным. Таким сегодня стал Волков. Хорошо ли, что это пришлось на матч Кубка, который не имеет серьезного турнирного значения?

— Я уважаю Кубок. Это было видно и по моим заменам, и по тому, как мы все хотели изменить во втором тайме. Я с большим уважением отношусь к этому турниру. Мы делали все, чтобы победить… Надеюсь, что вы поймете меня правильно. Я не люблю проигрывать. Но я воспользуюсь этим поражением. Потому что это дает определенные возможности кое-что предпринять. И я это сделаю.

Источник: Спорт-Экспресс

У нас все — тигры!

— Это был тяжелый матч, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев. — И он прошел так, как мы и ожидали. Я считаю, что где-то «Спартак» имел преимущество, но наши игроки проявили характер, мастерство. И действовали очень организованно.

— Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?

— Считаю, что он провел хороший матч и помог команде. Как я уже отметил, он находится в нормальной форме. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось. Но я бы хотел отметить всю команду. Все — тигры!

— Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

— Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР. Но тему судейства поднимать не хочется — мы это делали, потому что считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд.

— Ваши замены — это плановая ротация? Или это была реакция на замены «Спартака»?

— Так совпало. Мы планировали замены. И не думали, что они пойдут на свои перестановки в перерыве, хотя тоже собирались их сделать.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа A
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
14′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
90+4′
23
Никита Чернов
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
8
Маркиньос
22
Михаил Игнатов
46′
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
16′
70′
70
Павел Мелешин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
28
Даниил Зорин
64′
35
Кристофер Мартинс
12
Жозе Виллиан
46′
9
Манфред Угальде
Динамо Мх
27
Давид Волк
90+2′
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
61′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
77′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
8
Викторьен Ангбан
16
Уссем Мрезиг
30′
68′
17
Антон Крачковский
7
Абакар Гаджиев
44′
54′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
54′
19
Кирилл Зинович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти