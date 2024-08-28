«Если надеваешь майку “Спартака”, то должен играть достойно». Станкович — о первом поражении в Кубке

— Я уважаю Кубок. Это было видно и по моим заменам, и по тому, как мы все хотели изменить во втором тайме. Я с большим уважением отношусь к этому турниру. Мы делали все, чтобы победить… Надеюсь, что вы поймете меня правильно. Я не люблю проигрывать. Но я воспользуюсь этим поражением. Потому что это дает определенные возможности кое-что предпринять. И я это сделаю.