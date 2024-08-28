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В «Ростове» появился свой ван Перси! Его гол спас команду Карпина в Кубке

А «Оренбург» угодил в критическое положение.

Источник: ФК «Оренбург»

«Ростов» и «Оренбург» выдали весёлый матч в РПЛ всего 11 дней назад. А теперь команды встретились в 3-м туре Кубка России. «Оренбург» не только хотел отомстить за обидное поражение в Ростове-на-Дону, но и набрать первые очки в турнире. «Ростов» же ранее обыграл «Химки» (3:1), но уступил «Локомотиву» (0:1). В случае победы команда Валерия Карпина серьёзно улучшала шансы на выход в верхнюю сетку Кубка.

И Давид Деограсия, и Валерий Карпин выпустили на поле смешанные составы. Повлияло ли это на игру? Возможно. Но в первом тайме получился скучный футбол с минимумом действительно опасных моментов. «Оренбург» и «Ростов» действовали всплесками. Например, на старте тайма неплохие подходы были у Егора Голенкова и Степана Оганесяна. Удар форварда «Ростова» отбил Богдан Москвичёв, а вингеру «Оренбурга» не хватило точности. В середине тайма хозяева создали лучшие моменты за 45 минут. Сначала всё тот же Оганесян завершал контратаку, но пробил рядом со штангой. А через пару минут Джастин Куэро из убойной позиции не попал в створ после подачи с углового. У «Ростова» запомнился удар Кирилла Щетинина, после которого мяч через рикошет угодил в перекладину.

Не самым ярким стал и второй тайм. Первые минут 20 было прямо скучно. Разбудил болельщиков удар Даниила Уткина по воротам «Оренбурга» — Москвичёв оказался на месте. А в ответной атаке здорово действовали уже хозяева. Вышедший впервые в сезоне на поле чилиец Хорди Томпсон напряг Даниила Одоевского плотным дальним ударом.

Вингер «Оренбурга» был активнее всех в конце основного времени. Томпсон получил шанс — и хотел им воспользоваться. Защитник Казымджан Караташ подключился по флангу и навесил. А чилиец дождался отскока и пробил в касание. Мяч, к несчастью для Хорди, пролетел выше ворот.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Избитая классика сработала в очередной раз. «Ростов» провёл атаку: Щетинин оказался в свободной зоне, отдал в штрафную на Ланговича, а тот отдал во вратарскую. Мяч через рикошет добрался до Егора Голенкова, который в падении «рыбкой» отправил мяч головой в пустой угол ворот «Оренбурга». Телеграм-канал ростовчан отметил, что форвард отличился в стиле Робина ван Перси на ЧМ-2014. 1:0 — Давид Деограсия выглядел обескураженным, а игроки «Ростова» вздохнули с облегчением.

В концовке встречи «Оренбург» пытался устроить штурм, и в добавленное время что-то наподобие даже вышло. Но сравнять счёт не получилось. «Оренбург» потерпел третье подряд поражение в Кубке, а «Ростов» выиграл во второй раз. Команда Карпина теперь может ощущать себя комфортнее. А вот «Оренбургу» каждое следующее поражение наверняка закроет путь в плей-офф. Интересно, что Деограсия в очередной раз (уже четвёртый) не смог обыграть Карпина.

Никита Паглазов

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Группа B
28.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Валерий Карпин
Голы
Ростов
Егор Голенков
83′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
86′
14
Ярослав Михайлов
11
Степан Оганесян
66′
16
Хорди Томпсон
18
Александр Коваленко
60′
87
Данила Прохин
66′
20
Дмитрий Рыбчинский
81′
80
Джимми Марин
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
81′
9
Брайан Мансилья
96
Алексей Барановский
66′
7
Эмирджан Гюрлюк
Ростов
71
Даниил Одоевский
28
Евгений Чернов
34
Эяд Эль-Аскалани
10
Кирилл Щетинин
47
Даниил Уткин
87′
69
Егор Голенков
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
67
Герман Игнатов
38′
57′
3
Умар Сако
11
Алексей Сутормин
67′
89
Родриго Саравия
15
Данил Глебов
46′
97
Илья Зубенко
19
Хорен Байрамян
76′
27
Николай Комличенко
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти