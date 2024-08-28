В «Ростове» появился свой ван Перси! Его гол спас команду Карпина в Кубке

И Давид Деограсия, и Валерий Карпин выпустили на поле смешанные составы. Повлияло ли это на игру? Возможно. Но в первом тайме получился скучный футбол с минимумом действительно опасных моментов. «Оренбург» и «Ростов» действовали всплесками. Например, на старте тайма неплохие подходы были у Егора Голенкова и Степана Оганесяна. Удар форварда «Ростова» отбил Богдан Москвичёв, а вингеру «Оренбурга» не хватило точности. В середине тайма хозяева создали лучшие моменты за 45 минут. Сначала всё тот же Оганесян завершал контратаку, но пробил рядом со штангой. А через пару минут Джастин Куэро из убойной позиции не попал в створ после подачи с углового. У «Ростова» запомнился удар Кирилла Щетинина, после которого мяч через рикошет угодил в перекладину.