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В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья»

Окишор оформил «2+1». А марокканский новичок москвичей чуть не исполнил дебют мечты.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в РПЛ обидно проиграло дома «Краснодару». Шанс исправиться у команды Марцела Лички появился в Кубке. В гости в Москву снова приехали «Крылья Советов». Самарцы переживают тяжёлое время, а матч с «Динамо» мог стать шансом добавить позитива. Но всё получилось иначе.

И Марцел Личка, и Игорь Осинькин дали отдохнуть части футболистов основы. Получились смешанные составы. Как оказалось, это стало плюсом для «Динамо» и жирным минусом для «Крыльев».

С первых минут хозяева выглядели легко, уверенно, шли вперёд. А самарцы смотрелись испуганно, действовали не очень слаженно — будто команда Первой лиги. Уже на девятой минуте «Динамо» наказало «Крылья». И кто это сделал? Два юниора — 17-летний Виктор Окишор и 18-летний Денис Боков. Первый сделал элегантную закидушку, а второй классно разобрался и перекинул голкипера самарцев Богдана Овсянникова. Красота!

Скучать болельщикам не пришлось. «Динамо» не сбавило оборотов и забило ещё на 21-й минуте. Теперь уже отличился сам Окишор: Виктор замкнул в касание передачу Дениса Макарова с фланга.

К середине тайма «Крылья» немного пришли в себя. Неприятным моментом стала травма защитника Дениса Якубы. Камеры поймали, как игрок плакал в подтрибунке. Здоровья Денису!

А его команда во второй половине тайма чаще владела мячом, стала нащупывать хоть какие-то моменты и к концу дождалась своего шанса. Мяч попал в руку Дениса Макарова в штрафной «Динамо»: сначала судья Евгений Буланов фол не увидел, но после просмотра VAR назначил пенальти. К «точке» подошёл Фернандо Костанца — и уверенно реализовал 11-метровый.

Но последнее слово в тайме осталось за «Динамо». Уже в добавленное время Виктор Окишор оформил дубль, в касание завершив атаку хозяев. «2+1» за 45 минут — супертайм от 17-летнего игрока!

Во втором тайме «Крылья» старались что-то создать в атаке, сократить отставание в счёте и вернуть интригу. Но в итоге забило снова «Динамо». Бителло вывел Ярослава Гладышева один на один с Овсянниковым, а вингер шведой пробил мимо голкипера «Крыльев».

«Динамо» играло легко, красиво. Команде Лички не хватало такого матча, чтобы почувствовать уверенность. А вот на «Крыльях» эта встреча может сказаться негативно. Крупное поражение вряд ли повысит мораль.

У «Динамо» на 76-й минуте дебютировал марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб. А уже в следующей атаке он забил! К несчастью для нападающего, мгновением ранее он вместе с Макаровым попал в офсайд. И дебют Маухуба стал менее эпичным.

Но пятёрочку «Динамо» всё же оформило. На 83-й минуте Денис Макаров вернул долг за «привезённый» пенальти и офсайд в моменте ранее. Москвичи воспользовались провалом в обороне «Крыльев», убежали в быструю атаку, которую и завершил Макаров. 5:1.

«Динамо» догнало в турнирной таблице Кубка одноклубников из Махачкалы и «Спартак», попутно поправив ситуацию с разницей забитых и пропущенных мячей. А вот «Крылья», вероятнее всего, прощаются с надеждами на продолжение борьбы в Кубке. У команды Игоря Осинькина нарисовался как игровой, так и ментальный кризис. Важно исправить все проблемы до матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Иначе разговоры об отставке Осинькина зазвучат громче.

Никита Паглазов

Динамо
5:1
Первый тайм: 3:1
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Группа A
28.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Игорь Осинькин
Голы
Динамо
Денис Боков
9′
Виктор Окишор
21′
Виктор Окишор
45+1′
Ярослав Гладышев
57′
Денис Макаров
83′
Крылья Советов
Фернандо Костанца
42′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
80
Станислав Бессмертный
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
56′
83′
2
Эли Даса
59
Иван Лепский
46′
10
Бителло
34
Лука Гагнидзе
46′
91
Ярослав Гладышев
88
Виктор Окишор
62′
8
Хорхе Карраскаль
69
Денис Боков
76′
14
Эль Мехди Маухуб
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
25
Кирилл Печенин
95
Илья Гапонов
8
Максим Витюгов
28
Игорь Дмитриев
65
Илья Грибакин
22
Фернандо Костанца
46′
3
Томас Галдамес
18
Денис Якуба
32′
6
Сергей Бабкин
19
Иван Олейников
60′
10
Бенхамин Гарре
17
Ульви Бабаев
82′
76
Иван Бобер
73
Владислав Шитов
46′
32
Франко Ороско
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти