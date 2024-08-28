В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья»

«Динамо» догнало в турнирной таблице Кубка одноклубников из Махачкалы и «Спартак», попутно поправив ситуацию с разницей забитых и пропущенных мячей. А вот «Крылья», вероятнее всего, прощаются с надеждами на продолжение борьбы в Кубке. У команды Игоря Осинькина нарисовался как игровой, так и ментальный кризис. Важно исправить все проблемы до матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Иначе разговоры об отставке Осинькина зазвучат громче.