Маленькие, но гордые: что интересного случилось в Кубке России

Кубок России — один из самых любимых народных турниров, потому что всегда преподносит сюрпризы. Без них не обошлось и в этот раз — рассказываем, чем запомнился третий тур группового этапа. «Зенит» сенсационно уступил клубу в 12 раз дешевле, «Спартак» тоже проиграл, а вот «Локомотив» на невероятном подъеме.
Привоз в Тольятти
Все любят кубки за что? Правильно, за внезапные повороты. Это в чемпионате на длинной дистанции всё более-менее предсказуемо, а в коротких турнирах без права на ошибку сюжетов гораздо больше. А в Кубке России сенсации вообще начались на более-менее травоядном групповом этапе.
Так, петербургский «Зенит», мощнейший клуб страны, уже шесть лет подряд удерживающий чемпионский титул, приехал играть к скромному и молодому (всего восемь лет от роду) тольяттинскому «Акрону». Казалось бы, результат очевиден — всё понятно даже просто глядя на стоимость составов (€170 млн против €14 млн).
Но все неверующие в юный проект из Самарской области были посрамлены — «Зенит» проиграл. Да, тренер петербуржцев Сергей Семак выставил откровенно не основной состав, да и форма у зенитовцев хромает (до матча с «Акроном» не выиграли в двух встречах), но… Сине-бело-голубые, несмотря на доминирование, реализовали только один свой момент, но пропустили с пенальти.
По правилам кубка, ничейных матчей быть не может — при таком исходе всё решает серия пенальти. «Акрон» до нее дотерпел и там хладнокровно разобрался с чемпионами. Кстати, вратарь тольяттинцев Александр Васютин, потащивший решающий удар в серии, — экс-голкипер и воспитанник «Зенита». Вот такие вот повороты судьбы.
По итогам третьего тура «Акрон» занимает третье место в своей группе и имеет очень неплохие шансы продолжить путь в кубке дальше.
Дебютный гол Агаларова
Когда «Зенит» проиграл, особенно радовались болельщики «Спартака» — у клубов в последние годы особенно суровое противостояние. Вот только ликовали красно-белые недолго — уже через пару часов после свистка в матче «Акрона» расстраиваться пришлось им самим.
«Спартак» дома принимал махачкалинское «Динамо» — и оступился. Гости быстро повели (на 14-й минуте отличился Гамид Агаларов, лучший снайпер РПЛ-2021/22), но красно-белые сравнять не могли. Поэтому, в отличие от того же «Зенита», проиграли даже не в серии пенальти, а в основное время. И заработали ноль очков.
После победы «Динамо» рвануло на первую строчку. И это в группе из «Спартака», московского «Динамо» и «Крыльев Советов»!
«Краснодар» не остановить
Когда Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» прошлой весной, это не казалось хорошим решением. Ушедший Владимир Ивич претендовал на золото — Мурад Олегович же его довольно драматично разменял на серебро. Тоже историческое, но уже не такое приятное.
Однако в новом сезоне Мусаев работает максимально успешно. Не считая проигрыша в Суперкубке России, «Краснодар» под его руководством в новом сезоне не уступал вообще никому. Конечно, хватало обидных ничьих, но в последнее время «быки» исправились: дважды победили ЦСКА и один раз — «Динамо».
В этом плане уже рядовая победа над «Пари НН» стала лишь приятным продолжением победной серии, насчитывающей уже пять матчей подряд. Благодаря успеху в третьем туре кубка «Краснодар» возглавил свою группу, набрав девять очков, и почти гарантировал себе участие в плей-офф.
Еще из приятного — дебютный гол Данилы Козлова. Полузащитник с боем прорвался в «Краснодар» из «Балтики», с трудом отбившись от «Зенита», чьим воспитанником он является. Кажется, трудился Данила не зря — пока в «Краснодаре» всё получается неплохо.
«Локомотив» на подъеме
«Железнодорожники» — главное открытие сезона. Команда Галактионова летом осталась без нескольких ключевых игроков и, как виделось, была приговорена к непростому сезону. Но подозрения оказались фантомными: «Локомотив» на старте сезона оказался таким бодрым, что к концу августа скинул «Зенит» с первого места, запрыгнув туда впервые за пять лет.
В кубке тоже всё супер — три победы в трех матчах. Причем «Химки» были разгромлены — 4:0, а ведь играла команда Галактионова совсем не основой. Теперь «Локо» на чистом первом месте в группе и почти обеспечил себе выход в плей-офф. Топ-клуб из Черкизово вернулся неожиданно.
«Крылья Советов» никак не взлетят
1:5 — с таким печальным счетом для «Крыльев» закончился матч с «Динамо». И всё бы ничего, как-никак бело-голубые одни из сильнейших в России, если бы поражения не превратились для самарцев в обидную действительность.
С начала сезона у команды Осинькина всего две победы — над «Пари НН» и «Факелом». С остальными не просто ничьи, а сплошные поражения — часто крупные, а некоторым командам и по два раза.
С «Динамо» самарцы в этом сезоне уже встречались в чемпионате — проиграли 0:1. В кубке уступили гораздо капитальнее — так много «Крыльям» этим летом не забивал даже «Зенит». В общем, очень плохи дела у команды, и как они собираются их поправлять — не совсем понятно.
Артем Белинин