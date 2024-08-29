Маленькие, но гордые: что интересного случилось в Кубке России

Кубок России — один из самых любимых народных турниров, потому что всегда преподносит сюрпризы. Без них не обошлось и в этот раз — рассказываем, чем запомнился третий тур группового этапа. «Зенит» сенсационно уступил клубу в 12 раз дешевле, «Спартак» тоже проиграл, а вот «Локомотив» на невероятном подъеме.