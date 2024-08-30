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Тренера клуба Медиалиги «Броук Бойз» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России

Специалист толкнул официального представителя РФС и главного арбитра встречи на матче против «Химика».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера-аналитика клуба Медийной лиги «Броук Бойз» Павла Григоренко по итогам матча второго раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с дзержинским «Химиком». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрели удаление тренера-аналитика «Броук Бойз» Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица. Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот. КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России", — сказал Григорьянц.

22 августа «Броук Бойз» на выезде уступил «Химику» со счетом 0:1.