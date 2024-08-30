Тренера клуба Медиалиги «Броук Бойз» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России

Рассмотрели удаление тренера-аналитика «Броук Бойз» Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица. Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот. КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России", — сказал Григорьянц.