«Амкал» установил личный рекорд в Кубке России! Но все разговоры будут о судействе

На 70-й минуте у «Космоса» добавилась ещё одна беда. Ростислав Наймушин получил прямую красную карточку за срыв потенциально голевой атаки. Этот момент, наверное, вызывает наименьшие споры из всех важных решений судьи за игру. До конца матча «Космос» так и не нашёл свой момент. Зато «Амкал» мог забивать ещё: хороший шанс оформить хет-трик упустил Пичугин, а в концовке вышедший на замену Дамир Трегулов не попал в дальний угол после удара из-за пределов штрафной.