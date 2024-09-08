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«Ротор», «Амкал» и другие клубы узнали соперников по 4-му раунду Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Медийный футбольный клуб «Амкал» на этой стадии турнира сыграет против владикавказской «Алании». Волгоградский «Ротор» встретится с ульяновской «Волгой».

Матчи 4-го раунда будут проходить с 24 по 26 сентября.

Пары 4-го раунда Пути регионов Кубка России:

  • «Знамя Труда» — «Арсенал».
  • «Кубань Холдинг» — «Сочи».
  • «Спартак Кострома» — «Енисей».
  • «Волгарь» — «Уфа».
  • «КАМАЗ» — «Торпедо».
  • «Челябинск» — «Тюмень».
  • «Волга Ульяновск» — «Ротор».
  • «Композит» — «Нефтехимик».
  • «Амкар» — «Черноморец».
  • «Машук-КМВ» — «Родина».
  • «Химик» — «Чайка».
  • «Амкал» — «Алания».
  • «Орел» — «Сокол».
  • «Урал» — «СКА-Хабаровск».
  • «Луки-Энергия» — «Балтика».
  • «Динамо» Владивосток — «Шинник».