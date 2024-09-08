«Ротор», «Амкал» и другие клубы узнали соперников по 4-му раунду Пути регионов Кубка России

Медийный футбольный клуб «Амкал» на этой стадии турнира сыграет против владикавказской «Алании». Волгоградский «Ротор» встретится с ульяновской «Волгой».
Матчи 4-го раунда будут проходить с 24 по 26 сентября.
Пары 4-го раунда Пути регионов Кубка России:
- «Знамя Труда» — «Арсенал».
- «Кубань Холдинг» — «Сочи».
- «Спартак Кострома» — «Енисей».
- «Волгарь» — «Уфа».
- «КАМАЗ» — «Торпедо».
- «Челябинск» — «Тюмень».
- «Волга Ульяновск» — «Ротор».
- «Композит» — «Нефтехимик».
- «Амкар» — «Черноморец».
- «Машук-КМВ» — «Родина».
- «Химик» — «Чайка».
- «Амкал» — «Алания».
- «Орел» — «Сокол».
- «Урал» — «СКА-Хабаровск».
- «Луки-Энергия» — «Балтика».
- «Динамо» Владивосток — «Шинник».