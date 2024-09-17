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«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (27-я минута) и Дмитрий Чистяков (59).

Свое первое результативное действие в официальном матче за «Зенит» сделал нападающий Александр Соболев, игрок отдал результативную передачу в эпизоде с голом Мантуана. Нападающий провел свою вторую игру за клуб. Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. Ранее нападающий выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).

Свой первый матч за «Рубин» провел нападающий Марвин Чуни, о переходе которого клуб объявил 11 сентября. В казанскую команду футболист перешел из итальянского «Фрозиноне».

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. «Рубин» располагается строчкой ниже, имея в своем активе 6 очков. Выступающие в этой же группе тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0) проведут свой матч в среду.

В следующем туре «Зенит» 2 октября примет «Акрон», «Рубин» 1 октября проведет домашний матч с «Факелом». В рамках Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» 21 сентября примет «Факел», «Рубин» в тот же день на своем поле сыграет с московским ЦСКА.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
17.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
26′
Дмитрий Чистяков
59′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
9
Виктор Гимарайнс Артур
89′
31
Густаво Мантуан
5
Вильмар Барриос
86′
79
Дмитрий Васильев
17
Андрей Мостовой
46′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
46′
8
Маркус Вендел
7
Александр Соболев
3′
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
30
Матео Кассьерра
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
77
Даниил Кузнецов
2
Егор Тесленко
46′
27
Алексей Грицаенко
8
Богдан Йочич
63′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
44′
63′
30
Валентин Вада
90
Марвин Чуни
74′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
63′
20
Джоэль Фамейе
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Рубин
Кубок России: результаты и календарь