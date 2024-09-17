«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России по футболу

Свое первое результативное действие в официальном матче за «Зенит» сделал нападающий Александр Соболев, игрок отдал результативную передачу в эпизоде с голом Мантуана. Нападающий провел свою вторую игру за клуб. Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. Ранее нападающий выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).