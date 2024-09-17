«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (27-я минута) и Дмитрий Чистяков (59).
Свое первое результативное действие в официальном матче за «Зенит» сделал нападающий Александр Соболев, игрок отдал результативную передачу в эпизоде с голом Мантуана. Нападающий провел свою вторую игру за клуб. Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. Ранее нападающий выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).
Свой первый матч за «Рубин» провел нападающий Марвин Чуни, о переходе которого клуб объявил 11 сентября. В казанскую команду футболист перешел из итальянского «Фрозиноне».
«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. «Рубин» располагается строчкой ниже, имея в своем активе 6 очков. Выступающие в этой же группе тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0) проведут свой матч в среду.
В следующем туре «Зенит» 2 октября примет «Акрон», «Рубин» 1 октября проведет домашний матч с «Факелом». В рамках Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» 21 сентября примет «Факел», «Рубин» в тот же день на своем поле сыграет с московским ЦСКА.