Александр Соболев: второе имя «Зенита» — чемпион

«Я пришёл в клуб, который шесть раз подряд завоевал чемпионство. Мотивация всегда запредельная. У этого клуба второе имя — чемпион. Я всё понимаю», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.