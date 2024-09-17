Соболев: в матче с «Рубином» трибуны поддерживали великолепно, больше я ничего не слышал

— Влияло на вашу игру то, что неслось с трибун в ваш адрес?
— Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду, им можно сказать только спасибо. Больше я ничего не слышал, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. После 8-го тура «Зенит» является лидером чемпионата России (20 очков). В следующем туре «Зенит» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт 21 сентября, начало встречи — в 16:30 мск.