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Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что замена нападающего Александра Соболева в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0) планировалась изначально.

Источник: Чемпионат.com

— В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

 — Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им всё равно не хватает игрового тонуса. Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провёл достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев в минувшей игре вышел в стартовом составе. На 27-й минуте он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана. Во время перерыва Соболев был заменён.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
17.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
26′
Дмитрий Чистяков
59′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
9
Виктор Гимарайнс Артур
89′
31
Густаво Мантуан
5
Вильмар Барриос
86′
79
Дмитрий Васильев
17
Андрей Мостовой
46′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
46′
8
Маркус Вендел
7
Александр Соболев
3′
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
30
Матео Кассьерра
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
77
Даниил Кузнецов
2
Егор Тесленко
46′
27
Алексей Грицаенко
8
Богдан Йочич
63′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
44′
63′
30
Валентин Вада
90
Марвин Чуни
74′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
63′
20
Джоэль Фамейе
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Зенит
Кубок России: результаты и календарь