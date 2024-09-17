Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

— Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им всё равно не хватает игрового тонуса. Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провёл достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».