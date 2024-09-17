Тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

«Первые минут 15−16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма [смотрелись] чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили. Могли ещё отличиться — хорошая и качественная победа. Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определённый запас прочности перед оставшимися двумя турами», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.