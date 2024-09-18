ЦСКА и «Краснодар» проведут третий матч в текущем сезоне

Победитель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин считает, что ЦСКА будет мотивирован и попытается взять реванш за последние поражения от «Краснодара». «Скорее всего, команды не будут выставлять всех игроков основного состава, дадут себя проявить тем, кто получает не так много времени, — сказал Алдонин ТАСС. — Для меня нет фаворита в этой игре, так как по силам команды равны, но в последнее время “Краснодар” побеждал чаще. Думаю, армейцы будут мотивированы взять реванш на своем поле, но игра будет нелегкой».