ЦСКА и «Краснодар» проведут третий матч в текущем сезоне

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА примет «Краснодар» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене».
Команды выступают в группе C вместе с грозненским «Ахматом» и «Пари Нижний Новгород». «Краснодар», набрав 9 очков, возглавляет квартет, за ним следуют ЦСКА (5 очков), «Ахмат» (3) и «Пари НН» (1).
В первом круге «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Также в этом сезоне команды встречались в чемпионате, «Краснодар» на своем поле одержал победу (2:1).
Победитель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин считает, что ЦСКА будет мотивирован и попытается взять реванш за последние поражения от «Краснодара». «Скорее всего, команды не будут выставлять всех игроков основного состава, дадут себя проявить тем, кто получает не так много времени, — сказал Алдонин ТАСС. — Для меня нет фаворита в этой игре, так как по силам команды равны, но в последнее время “Краснодар” побеждал чаще. Думаю, армейцы будут мотивированы взять реванш на своем поле, но игра будет нелегкой».
Встреча начнется в 19:00 мск.
Московское «Динамо» сыграет с махачкалинским, «Ростов» встретится с «Оренбургом»
В первом матче игрового дня «Акрон» из Тольятти на своем поле сыграет против воронежского «Факела», встреча начнется в 16:15 мск. Команды играют в группе D вместе с петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», которые провели свой матч во вторник, победу одержал клуб из Санкт-Петербурга (2:0). «Зенит» идет на первом месте в таблице (10 очков), за ним следуют «Рубин» (6), «Акрон» (5) и «Факел» (0).
В первом круге «Акрон» победил «Факел» со счетом 2:0. В матче чемпионата страны в Воронеже также сильнее оказался клуб из Тольятти (2:1).
В группе B в среду в Ростове-на-Дону сыграют «Ростов» и «Оренбург». В этом квартете лидирует московский «Локомотив» (9 очков), далее идут «Ростов» (6), подмосковные «Химки» (3) и «Оренбург» (0). В первом круге «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, а в чемпионате России ростовчане выиграли со счетом 3:2. Матч начнется в 19:00 мск.
Последний матч дня пройдет в Махачкале, где местное «Динамо» примет одноименный клуб из Москвы. Команды выступают в группе A и набрали по 6 очков, столько же и у московского «Спартака», а замыкают турнирную таблицу самарские «Крылья Советов» (0). В первом круге москвичи победили махачкалинцев со счетом 2:1. Встреча начнется в 21:15 мск.
По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов», команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит». В суперфинале сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику». Больше всего титулов у московского «Локомотива» (9).