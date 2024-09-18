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ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 19:00 мск.

Команды назвали стартовые составы.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Тормена, Оласа, Ленини, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Кордоба.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за три игры. ЦСКА (5) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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