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ЦСКА дома уверенно обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе армейцев авторами голов стали Милан Гаич и Матвей Кисляк.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
18.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Милан Гайич
32′
Матвей Кисляк
89′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
48′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
58′
22
Милан Гайич
87′
3
Данил Круговой
5
Саша Зделар
46′
10
Иван Обляков
9
Сауль Гуарирапа
76′
19
Рифат Жемалетдинов
20
Секу Койта
76′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
13
Юрий Дюпин
20
Джованни Гонсалес
90+3′
33
Георгий Арутюнян
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
24′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
59′
11
Жоау Батчи
6
Кевин Ленини
31′
68′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
59′
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
59′
19
Федор Смолов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Краснодар
Кубок России: результаты и календарь