ЦСКА дома уверенно обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе армейцев авторами голов стали Милан Гаич и Матвей Кисляк.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).