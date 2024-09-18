ЦСКА дома уверенно обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.