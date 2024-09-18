«Краснодар» всё-таки умеет проигрывать! Многое с ЦСКА решил удивительный гол. Видео

Перед встречей оба тренера заявили, что судьбу двух предыдущих матчей в сезоне решили детали. ЦСКА дважды уступил, но это было в Краснодаре. А вот дома армейцы в последнее время против краснодарцев играют хорошо. Первый тайм не порадовал большим количеством голевых моментов. «Краснодар» чаще владел мячом, но ударов не хватало с обеих сторон. К перерыву соперники пробили в створ всего по одному разу.