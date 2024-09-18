Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развернул — и пульнул с подъёма! Классный гол принёс команде Карпина победу. Видео

«Ростов» дожал «Оренбург» благодаря куражу Голенкова.

Источник: FC-ROSTOV.RU

«Ростов» в 4-м туре группового этапа Кубка России победил дома «Оренбург». У команды Карпина теперь девять очков, она догнала лидера квартета «Локомотив». А у оренбуржцев — четыре поражения.

Отношение Карпина к Кубку России понять непросто. В прошлом сезоне он, как правило, выпускал на матчи этого турнира второй состав и радовался тому, что можно проверить молодёжь. А вот в сегодняшней игре с «Оренбургом» Карпин оставил шестерых футболистов стартового состава с последнего тура РПЛ. У его коллеги Давида Деограсии таких было только двое. Любопытно, что оба тренера не поменяли голкиперов: ворота команд защищали принадлежащие «Зениту» Одоевский и Москвичёв.

Турнирная ситуация требовала от «Оренбурга», не набравшего в первом круге группового этапа ни одного очка, делать ставку на атаку. При счёте 0:0 команда Деограсии действительно была лучше, инициативнее. Особенно опасными получались стандарты оренбуржцев. Причём не только угловые. Первый голевой момент гости создали после подачи со штрафного: защитник Касимов бил в упор с линии вратарской, но Одоевский совершил классный сейв.

«Оренбург» забил относительно быстрый гол благодаря ещё одному виду стандартов — ауту! Чернов хотел выбить мяч из штрафной головой, вот только не попал и коснулся его рукой, которая находилась не в «естественном положении». Судья Бобровский, работавший в свой 35-й день рождения, назначил пенальти лишь после просмотра повтора. Одоевский напрасно стал гадать, куда Марин пробьёт с «точки», ведь костариканец послал мяч прямо по центру. Останься голкипер на месте, взял бы 11-метровый.

«Оренбург» вообще развивал атаки в основном через правый фланг Марина и, соответственно, левый ростовчанина Чернова. Тот же Марин должен был оформлять дубль на контрвыпаде, который случился из-за ошибки Вахании. Тем не менее Одоевский снова потащил после выхода один на один. Впрочем, больше «Оренбург» в первом тайме ничем не запомнился. Дальше до перерыва доминировал уже «Ростов». Пару раз команду Деограсии спас от пропущенного мяча Москвичёв, а вот в эпизоде с голом Голенкова и он оказался бессилен. Как ни удивительно, хозяева тоже забили с аута! Голенков принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам под давлением Касимова, однако ловко развернул защитника и мощно пробил с подъёма. А главное — точно. Очень крутой гол.

После перерыва «Ростов» тоже поддавливал. А отрезками и крепко давил. Команде Карпина нужно было получить пощёчину, чтобы заиграть в свою силу. На исходе часа матча хозяева повели. Так вышло, что новичок Сутормин забил свой первый гол за «Ростов» в ворота «Оренбурга», в котором сделал себе имя в РПЛ. Простой заброс по центру посеял панику в центре обороны гостей, на который продолжал давить Голенков. Вдобавок Сутормину помог удачный отскок от Хотулёва. Тут бы и два Москвичёва оренбуржцев не выручили.

Деограсия попытался вернуть свою команду в игру тройной заменой. Но «Оренбург» во втором тайме проигрывал «Ростову» в скорости, в работе с мячом. Да много в чём. Команда Карпина едва не забила ещё один красивый гол за 20 минут до конца, когда Щетинин зарядил в перекладину. Потом Карпин отправил отдыхать героя матча Голенкова, которого в отсутствие травмированного Комличенко опасно перегружать. Ростовчане доигрывали без классического центрфорварда. Впереди галопировал свежий Роналдо.

И именно Роналду забил третий гол «Ростова»! Правда, не с игры — после стандарта. Щетинин вырезал замечательную передачу, а бразилец мастерски пробил с лёта, с линии штрафной. Защитники «Оренбурга» опять считали ворон над ростовским полем.

Перевес «Ростова» над командой Деограсии отразила и итоговая статистика ударов. Хозяева почти в три раза перебили гостей — 17:6 (в створ — 7:3).

Анатолий Романов

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
18.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Егор Голенков
33′
Алексей Сутормин
62′
Роналдо
85′
Оренбург
Джимми Марин
13′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
4
Виктор Мелехин
28
Евгений Чернов
10
Кирилл Щетинин
15
Данил Глебов
19
Хорен Байрамян
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
67
Герман Игнатов
77′
82′
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
63′
89
Родриго Саравия
18
Константин Кучаев
63′
7
Роналдо
69
Егор Голенков
77′
73
Имран Азнауров
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
67′
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
24
Томас Муро
16′
96
Алексей Барановский
8
Иван Башич
65′
11
Степан Оганесян
20
Дмитрий Рыбчинский
77′
94
Дмитрий Миллер
80
Джимми Марин
65′
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
65′
18
Александр Коваленко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Оренбург
Кубок России: результаты и календарь