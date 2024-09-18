Развернул — и пульнул с подъёма! Классный гол принёс команде Карпина победу. Видео

«Оренбург» вообще развивал атаки в основном через правый фланг Марина и, соответственно, левый ростовчанина Чернова. Тот же Марин должен был оформлять дубль на контрвыпаде, который случился из-за ошибки Вахании. Тем не менее Одоевский снова потащил после выхода один на один. Впрочем, больше «Оренбург» в первом тайме ничем не запомнился. Дальше до перерыва доминировал уже «Ростов». Пару раз команду Деограсии спас от пропущенного мяча Москвичёв, а вот в эпизоде с голом Голенкова и он оказался бессилен. Как ни удивительно, хозяева тоже забили с аута! Голенков принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам под давлением Касимова, однако ловко развернул защитника и мощно пробил с подъёма. А главное — точно. Очень крутой гол.