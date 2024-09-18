Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Краснодаром»

«Тяжёлая игра, что я и говорил перед матчем. “Краснодар” здорово отработал в трансферное окно, наверное, у них с “Зенитом” лучшая ротация в стране на данный момент. Поменяли много игроков, но практически без разницы в качестве. Сегодня мы их обыграли со счетом 2:0. У них было владение мячом, но не было острых моментов. А у нас была куча моментов, особенно во втором тайме.