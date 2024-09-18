«Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С “Ростовом” мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.
Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая тренировка, потом уже следующий матч», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что «быки» не наиграли на гол во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).
«Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С “Ростовом” мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.
Марко Николич
Мурад Мусаев
Милан Гайич
32′
Матвей Кисляк
89′
49
Владислав Тороп
48′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
58′
22
Милан Гайич
86′
3
Данил Круговой
5
Саша Зделар
46′
10
Иван Обляков
9
Сауль Гуарирапа
76′
19
Рифат Жемалетдинов
20
Секу Койта
76′
11
Тамерлан Мусаев
13
Юрий Дюпин
20
Джованни Гонсалес
90+3′
33
Георгий Арутюнян
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
24′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
59′
11
Жоау Батчи
6
Кевин Ленини
31′
68′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
59′
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
59′
19
Федор Смолов
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти