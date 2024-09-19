Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» вновь упускает преимущество в два мяча. Победа в Махачкале только по пенальти

Лещук отразил удар Глушкова.

Источник: ФК «Динамо»

В группе А после трех туров FONBET Кубка России получилась интересная закрутка: у трех команд по шесть очков — двух «Динамо» и «Спартака», «Крылья» при этом завершили первый круг с нулем. Лидеры сделали мощную заявку на следующую кубковую стадию, однако за то, чтобы не вывалиться в Путь регионов, ожидалась жесткая борьба.

Правда, все мысли тренеров все равно в первую очередь об РПЛ. Там, кстати, в ближайшее время те же соперники. Махачкалинцы в прошлом туре сыграли вничью со «Спартаком», в воскресенье красно-белые проведут дерби с командой Лички, еще через неделю два «Динамо» вновь сойдутся в столице Дагестана, после чего вновь дерби, но уже в Кубке. Соперники сильно надоедят друг другу.

Правда, встречаться явно будут разные составы. В среду тренеры применили мощную ротацию: Биджиев заменил вообще всех по сравнению с прошлым туром, а Личка оставил только четверых — Фернандеса, Скопинцева, Фомина и Артура. При этом Лунев, Даса, Майсторович и Тюкавин в Махачкалу даже не полетели.

Ближайший резерв явно соскучился по игре — скорости были хорошие, футболисты двигались активно, максимально старательно, но в финальной трети энтузиазм разбивался о технический брак и грамотные действия в обороне со стороны соперника.

До 35-й минуты встреча шла практически без ворот, а в концовке тайма вдруг раскрылась. Сигналом стал мощный и точный дальний удар в «девятку» от Фомина — 0:1.

Спустя две минуты уже 0:2 — Артур сыграл в «стенку» с Кутицким и открыл счет забитым в России голам. Гости настолько легко и быстро добились солидного преимущества, что расслабились. Прямо как в прошлом туре, когда 2:0 против «Ахмата» превратились в 2:2. На сей раз сценарий тот же — оборона заснула.

Сначала Сердеров без помех пробил головой с линии вратарской. Наконец-то смогли порадоваться пришедшие на стадион бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

А во втором тайме хозяева подловили соперника на быстрой контратаке. Маричаль не выдержал линию офсайда при сбросе на Агаларова, и форвард махачкалинцев получил чистый выход один на один — 2:2.

И вновь много старательности, суеты и куда меньше организации и игровой дисциплины. У махачкалинцев Агаларов едва не сделал дубль — небольшой офсайд. А у москвичей Карраскаль вышел на убойнейшую позицию, но с 11 метров запустил мяч в небеса.

Веселый, но какой-то суматошный матч завершился вполне справедливо — ничьей. И серией пенальти, в которой героем стал Лещук — голкипер отбил удар Глушкова, а остальные бьющие оказались точны. Москвичи чуть улучшили позиции в борьбе за продолжение борьбы в Пути РПЛ.

Константин Алексеев

Динамо Мх
2:2
Первый тайм: 1:2
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
18.09.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марцел Личка
Голы
Динамо Мх
Сердер Сердеров
40′
Гамид Агаларов
68′
Динамо
Даниил Фомин
35′
Артур Гомес
37′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
54
Илья Кирш
55
Владимир Ковачевич
71
Ян Дапо
82
Никита Котин
9
Ражаб Магомедов
22
Залимхан Юсупов
13
Сослан Кагермазов
81′
77
Темиркан Сундуков
8
Викторьен Ангбан
54′
47
Никита Глушков
19
Кирилл Зинович
70′
10
Джавад Хоссейннеджад
28
Сердер Сердеров
54′
25
Гамид Агаларов
Динамо
31
Игорь Лещук
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
77′
7
Дмитрий Скопинцев
61′
18
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
14
Эль Мехди Маухуб
50
Александр Кутицкий
88′
30
Дмитрий Александров
90′
34
Лука Гагнидзе
71′
10
Бителло
77
Денис Макаров
81′
8
Хорхе Карраскаль
11
Артур Гомес
71′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Динамо
Кубок России: результаты и календарь