«Динамо» вновь упускает преимущество в два мяча. Победа в Махачкале только по пенальти

Правда, все мысли тренеров все равно в первую очередь об РПЛ. Там, кстати, в ближайшее время те же соперники. Махачкалинцы в прошлом туре сыграли вничью со «Спартаком», в воскресенье красно-белые проведут дерби с командой Лички, еще через неделю два «Динамо» вновь сойдутся в столице Дагестана, после чего вновь дерби, но уже в Кубке. Соперники сильно надоедят друг другу.