«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Калинский, Зе Турбо.
«Ахмат»: Опарин, Ловат, Гандри, Ибишев, Уциев, Исмаэл, Камилов, Диванович, Ковачев, Талал, Самородов.
«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три игры. «Пари Нижний Новгород» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).