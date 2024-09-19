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«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Абена, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Зиньковский, Маркиньос, Николсон.

«Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Ороз, Бейл, Мендес, Витюгов, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«Спартак» набрал шесть очков за три матча Кубка и занимает третье место в группе. «Крылья Советов» не набрали ни одного очка и идут на последнем месте.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Спартак
Крылья Советов
Кубок России: результаты и календарь