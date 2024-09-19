«Ахмат» в большинстве обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На 28-й минуте защитник хозяев Кирилл Гоцук сравнял счёт в матче. На 57-й минуте Гоцук получил красную карточку за фол последней надежды. В ворота «Пари НН» был назначен пенальти, который реализовал защитник «Ахмата» Лукас Ловат.