Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ахмат» в большинстве обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат».

Источник: ФК «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Матч закончился победой грозненской команды со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На 28-й минуте защитник хозяев Кирилл Гоцук сравнял счёт в матче. На 57-й минуте Гоцук получил красную карточку за фол последней надежды. В ворота «Пари НН» был назначен пенальти, который реализовал защитник «Ахмата» Лукас Ловат.

«Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала шесть очков за четыре игры. «Пари НН» (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается «Краснодар» (9).

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
19.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Ташуев
Голы
Пари Нижний Новгород
Кирилл Гоцук
28′
Ахмат
Максим Самородов
9′
Лукас Ловат
59′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
45+1′
3
Данила Ведерников
22
Никита Каккоев
49′
24
Кирилл Гоцук
57′
19
Никита Ермаков
70
Максим Шнапцев
75′
29
Лука Веснер Тичич
7
Владислав Карапузов
75′
20
Хуан Мануэль Боселли
10
Александр Трошечкин
83′
18
Дан Глейзер
78
Николай Калинский
64′
34
Антон Мухин
9
Зе Турбо
46′
80
Валерий Царукян
90+1′
Ахмат
1
Михаил Опарин
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
90+4′
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
98
Светослав Ковачев
11
Силва Лима Исмаэл
70′
23
Антон Швец
14
Амин Талаль
76′
87′
15
Рейерс де Оливейра Камилу
18
Владислав Камилов
46′
47
Даниил Уткин
24
Заим Диванович
46′
71
Магомед Якуев
20
Максим Самородов
64′
30
Фелиппе Кардозу
Статистика
3
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Кубок России: результаты и календарь