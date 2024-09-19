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Дебютный гол Самородова помог «Ахмату» выиграть: было и удаление

«Ахмат» обыграл «Пари НН» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ахмат"

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Максим Самородов (9-я минута) и Лукас Ловат (59-я с пенальти). В составе проигравших гол забил Кирилл Гоцук (28-я), который на 58-й минуте заработал еще удаление.

Отметим, что для казахстанца Самородова это первый гол за российский клуб. На 64-й минуте его заменил Фелиппе Кардосо. В «Ахмат» Максим перешел летом из «Актобе», подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила один миллион евро (данные Transfermarkt).

Самородов присоединился к «Ахмату» в тот момент, когда грозненцев тренировал экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев. В сентябре его сменил другой российский специалист Сергей Ташуев.

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
19.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Ташуев
Голы
Пари Нижний Новгород
Кирилл Гоцук
28′
Ахмат
Максим Самородов
9′
Лукас Ловат
59′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
45+1′
3
Данила Ведерников
22
Никита Каккоев
49′
24
Кирилл Гоцук
57′
19
Никита Ермаков
70
Максим Шнапцев
75′
29
Лука Веснер Тичич
7
Владислав Карапузов
75′
20
Хуан Мануэль Боселли
10
Александр Трошечкин
83′
18
Дан Глейзер
78
Николай Калинский
64′
34
Антон Мухин
9
Зе Турбо
46′
80
Валерий Царукян
90+1′
Ахмат
1
Михаил Опарин
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
90+4′
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
98
Светослав Ковачев
11
Силва Лима Исмаэл
70′
23
Антон Швец
14
Амин Талаль
76′
87′
15
Рейерс де Оливейра Камилу
18
Владислав Камилов
46′
47
Даниил Уткин
24
Заим Диванович
46′
71
Магомед Якуев
20
Максим Самородов
64′
30
Фелиппе Кардозу
Статистика
3
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Кубок России: результаты и календарь