Дебютный гол Самородова помог «Ахмату» выиграть: было и удаление

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Максим Самородов (9-я минута) и Лукас Ловат (59-я с пенальти). В составе проигравших гол забил Кирилл Гоцук (28-я), который на 58-й минуте заработал еще удаление.