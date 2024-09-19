Дебютный гол Самородова помог «Ахмату» выиграть: было и удаление

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Максим Самородов (9-я минута) и Лукас Ловат (59-я с пенальти). В составе проигравших гол забил Кирилл Гоцук (28-я), который на 58-й минуте заработал еще удаление.
Отметим, что для казахстанца Самородова это первый гол за российский клуб. На 64-й минуте его заменил Фелиппе Кардосо. В «Ахмат» Максим перешел летом из «Актобе», подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила один миллион евро (данные Transfermarkt).
Самородов присоединился к «Ахмату» в тот момент, когда грозненцев тренировал экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев. В сентябре его сменил другой российский специалист Сергей Ташуев.