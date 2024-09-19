«Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером

Но о ротации Деян Станкович все равно не забыл: уже в воскресенье — дерби с «Динамо» в РПЛ, и перед ним главный тренер «Спартака» обязан был предоставить отдых лидерам. Так он и сделал: шанс получили те, кому не хватает игрового времени, в том числе Шамар Николсон. Фигура ямайца привлекала особое внимание при объявлении состава «Спартака»: Николсона не видели в основе красно-белых больше года, а не забивал он — почти два. Но проблемы с формой Виллиана Жозе неожиданно сделали Шамара вторым центрфорвардом «Спартака» после Угальде.