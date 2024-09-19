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«Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером

Красно-белые разгромили команду Осинькина.

Источник: Спорт-Экспресс

Сюрприз в основе

После сенсационного поражения от махачкалинского «Динамо» в предыдущем туре группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» не мог себе больше позволить ошибаться. Уж точно нельзя было оступаться в домашней встрече с «Крыльями Советов», которые и на старте чемпионата выглядят неубедительно, а в Кубке — вообще без очков.

Но о ротации Деян Станкович все равно не забыл: уже в воскресенье — дерби с «Динамо» в РПЛ, и перед ним главный тренер «Спартака» обязан был предоставить отдых лидерам. Так он и сделал: шанс получили те, кому не хватает игрового времени, в том числе Шамар Николсон. Фигура ямайца привлекала особое внимание при объявлении состава «Спартака»: Николсона не видели в основе красно-белых больше года, а не забивал он — почти два. Но проблемы с формой Виллиана Жозе неожиданно сделали Шамара вторым центрфорвардом «Спартака» после Угальде.

Исход ясен к перерыву

Ожидания от игры Николсона были минимальными: целый сезон ямаец провел в аренде и минувшим летом, казалось, окончательно попрощается с Москвой. До этого дня он лишь пару раз ненадолго выходил на замену, однако сейчас вышел в старте и забил уже на 68-й секунде! При этом еще до гола Шамар успел загубить опасный момент, но моментально исправился и открыл счет. Это первый гол ямайца с октября 2022 года.

У «Крыльев» в основе тоже появились непривычные игроки — новички Виктор Мендес и Доминик Ороз, которые призваны укрепить уязвимые центр обороны и опорную зону самарцев. Но они пока явно не в форме, так что волжане допускали много моментов у своей штрафной. Второй результативный удар спартаковцы тоже нанесли из центральной зоны — Зобнин шикарно попал в угол.

На 41-й минуте исход встречи стал окончательно ясен, и вновь хозяева протаранили «Крылья» по центру: Николсон был очень близок к дублю, но за ямайца все сделал Печенин, отправив мяч в свои ворота.

Гол Шитова, травма Витюгова, удаление Печенина

Второй тайм начался в аналогичном темпе: «Спартак» продолжил давить и несколько раз мог увеличить разницу в счете, но «Крылья» отбились и отыграли один мяч. Помогли замены: Игорь Осинькин на старте тайма выпустил на поле четырех новых футболистов, один из которых смастерил гол престижа — Ульви Бабаев ассистировал Владиславу Шитову. Воспитанник «Спартака» показательно не праздновал успех.

На какое-то время «Крылья» почувствовали всплеск адреналина и имели шанс максимально приблизиться к сопернику, но Ороско из убойной позиции пробил слишком слабо. Возможно, самарцы и дальше продолжили бы наступление, однако их остановила травма Витюгова. Хавбек «Крыльев» повредил колено и тут же попросил замену, а они на тот момент уже были исчерпаны. Витюгов не мог сдержать эмоций и покинул поле лишь на носилках: Максим даже не успел никому передать капитанскую повязку.

А вскоре «Крылья» остались вдевятером: Печенин в необязательной ситуации сфолил на Игнатове и получил вторую желтую карточку. «Спартаку» не составило труда реализовать большинство: первый мяч за новую команду забил Мангаш и установил окончательный счет — 4:1.

«Спартак» возвращается на первое место в группе, а «Крылья» досрочно лишаются шансов на кубковую весну: у них нет очков и дотянуться даже до третьего места самарцы уже не смогут.

Гоша Чернов

Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
19.09.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Игорь Осинькин
Голы
Спартак
Шамар Николсон
2′
Роман Зобнин
19′
Кирилл Печенин
41′
Рикарду Мангаш
89′
Крылья Советов
Владислав Шитов
68′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
24′
8
Маркиньос
24′
2
Олег Рябчук
46′
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
70′
4
Алексис Дуарте
47
Роман Зобнин
46′
28
Даниил Зорин
11
Шамар Николсон
70′
22
Михаил Игнатов
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
25
Кирилл Печенин
34′
86′
95
Илья Гапонов
8
Максим Витюгов
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
23
Гленн Бейл
46′
22
Фернандо Костанца
70′
5
Доминик Ороз
57′
24
Роман Евгеньев
34
Виктор Фелипе Мендес
62′
6
Сергей Бабкин
7
Дмитрий Цыпченко
57′
17
Ульви Бабаев
73
Владислав Шитов
79′
10
Бенхамин Гарре
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Крылья Советов
Кубок России: результаты и календарь