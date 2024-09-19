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Амарал заявил, что «Спартак» без Соболева стал лучше

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что команда стала лучше после ухода нападающего Александра Соболева.

Источник: https://www.sportmk.ru

«Я считаю, что “Спартак” без Соболева стал лучше. Нам нужны только те, кто готов играть и биться за команду. Если он не хотел играть за нас, он нам не нужен. У нас был серьёзный разговор с Соболевым и Деяном Станковичем, в котором Александр сказал, что не видит себя в команде. Соответственно, мы приняли решение, что такого игрока нет смысла удерживать», — передает слова Амарала корреспондент «МК-Спорт».

После матча с «Крыльями Советов», где красно-белые выиграли со счетом 4:1, Амарал напомнил: «Я не обещал титулов. Но уверен, что команда способна бороться во всех турнирах за победу».

Говоря о подписании Виллиана Жозе, Амарал сказал: «Мы ожидали, что он начнет сезон в лучшей форме. В прошлом сезоне он забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач за “Бетис”. У меня есть вопрос к вам, если бы у вас была возможность подписать такого футболиста летом, вы бы отказались?! Если Виллиана не удастся заиграть, то это будет полностью моя ответственность».

Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
19.09.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Игорь Осинькин
Голы
Спартак
Шамар Николсон
2′
Роман Зобнин
19′
Кирилл Печенин
41′
Рикарду Мангаш
89′
Крылья Советов
Владислав Шитов
68′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
24′
8
Маркиньос
24′
2
Олег Рябчук
46′
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
70′
4
Алексис Дуарте
47
Роман Зобнин
46′
28
Даниил Зорин
11
Шамар Николсон
70′
22
Михаил Игнатов
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
25
Кирилл Печенин
34′
86′
95
Илья Гапонов
8
Максим Витюгов
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
23
Гленн Бейл
46′
22
Фернандо Костанца
70′
5
Доминик Ороз
57′
24
Роман Евгеньев
34
Виктор Фелипе Мендес
62′
6
Сергей Бабкин
7
Дмитрий Цыпченко
57′
17
Ульви Бабаев
73
Владислав Шитов
79′
10
Бенхамин Гарре
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Крылья Советов
Кубок России: результаты и календарь