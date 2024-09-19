Амарал заявил, что «Спартак» без Соболева стал лучше

«Я считаю, что “Спартак” без Соболева стал лучше. Нам нужны только те, кто готов играть и биться за команду. Если он не хотел играть за нас, он нам не нужен. У нас был серьёзный разговор с Соболевым и Деяном Станковичем, в котором Александр сказал, что не видит себя в команде. Соответственно, мы приняли решение, что такого игрока нет смысла удерживать», — передает слова Амарала корреспондент «МК-Спорт».
После матча с «Крыльями Советов», где красно-белые выиграли со счетом 4:1, Амарал напомнил: «Я не обещал титулов. Но уверен, что команда способна бороться во всех турнирах за победу».
Говоря о подписании Виллиана Жозе, Амарал сказал: «Мы ожидали, что он начнет сезон в лучшей форме. В прошлом сезоне он забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач за “Бетис”. У меня есть вопрос к вам, если бы у вас была возможность подписать такого футболиста летом, вы бы отказались?! Если Виллиана не удастся заиграть, то это будет полностью моя ответственность».