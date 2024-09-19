Амарал заявил, что «Спартак» без Соболева стал лучше

«Я считаю, что “Спартак” без Соболева стал лучше. Нам нужны только те, кто готов играть и биться за команду. Если он не хотел играть за нас, он нам не нужен. У нас был серьёзный разговор с Соболевым и Деяном Станковичем, в котором Александр сказал, что не видит себя в команде. Соответственно, мы приняли решение, что такого игрока нет смысла удерживать», — передает слова Амарала корреспондент «МК-Спорт».