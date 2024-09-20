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Станкович: «Рад, как с первой до последней минуты действовали мои футболисты. Они лучшие, и они отлично поработали»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился впечатлениями после домашней победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 4-го тура группового раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Один из голов забил нападающий Шамар Николсон, для которого эта игра стала лишь третьей в сезоне, и первой — в стартовом составе. Также отличился новичок команды Рикарду Мангаш, проводивший всего вторую игру за красно-белых. Москвичи набрали 9 очков и вернулись на 1-е место в таблице группы А.

«Каждый матч особенный, что касается таймов — тоже. Второй был агрессивнее, мы могли больше забивать. Но мы не можем рассматривать это как репетицию. Мы готовимся, чтобы в том числе психология была на уровне. Сегодня я рад тому, как с первой до последней минуты действовали мои футболисты. Это важно, что мы победили перед дерби. Мои футболисты лучшие, и они сегодня отлично поработали.

Мангаш забил гол, играл очень неплохо. Какое-то время еще будет нужно, чтобы понять его позицию. Уверяю вас, не так много времени на это уйдет. Мангаш — пятый защитник в линии.

Для Шамара этот период, трансферное окно, был особенный, он показал себя отлично, работал много и хорошо. Сегодня он забил гол, и я рад за него. Действительно, он заслужил это. Ему нужно продолжать, в будущем мы рассчитываем на него. Каждый для нас важен. Не могу говорить про конкретный матч в старте, но это может произойти. Обращаю внимание не только на атаку, но и как футболисты действуют в обороне, и сегодня он отдавал всего себя полностью.

Зиньковский сегодня был молодец, он был конкретным, играл прямо, показал качество и самоотдачу. Как в фазе обороны, так и в атаке. Он может играть слева и справа, да и ближе к центру, даже ложную девятку. Он может доставлять много неприятностей сопернику. Ему нужно стараться, держать свой уровень. Уверен, что он может создавать разницу», — приводит слова Станковича РИА Новости.

Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
19.09.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Игорь Осинькин
Голы
Спартак
Шамар Николсон
2′
Роман Зобнин
19′
Кирилл Печенин
41′
Рикарду Мангаш
89′
Крылья Советов
Владислав Шитов
68′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
24′
8
Маркиньос
24′
2
Олег Рябчук
46′
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
70′
4
Алексис Дуарте
47
Роман Зобнин
46′
28
Даниил Зорин
11
Шамар Николсон
70′
22
Михаил Игнатов
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
25
Кирилл Печенин
34′
86′
95
Илья Гапонов
8
Максим Витюгов
28
Игорь Дмитриев
32
Франко Ороско
23
Гленн Бейл
46′
22
Фернандо Костанца
70′
5
Доминик Ороз
57′
24
Роман Евгеньев
34
Виктор Фелипе Мендес
62′
6
Сергей Бабкин
7
Дмитрий Цыпченко
57′
17
Ульви Бабаев
73
Владислав Шитов
79′
10
Бенхамин Гарре
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Крылья Советов
Кубок России: результаты и календарь