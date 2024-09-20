Станкович: «Рад, как с первой до последней минуты действовали мои футболисты. Они лучшие, и они отлично поработали»

«Каждый матч особенный, что касается таймов — тоже. Второй был агрессивнее, мы могли больше забивать. Но мы не можем рассматривать это как репетицию. Мы готовимся, чтобы в том числе психология была на уровне. Сегодня я рад тому, как с первой до последней минуты действовали мои футболисты. Это важно, что мы победили перед дерби. Мои футболисты лучшие, и они сегодня отлично поработали.



Мангаш забил гол, играл очень неплохо. Какое-то время еще будет нужно, чтобы понять его позицию. Уверяю вас, не так много времени на это уйдет. Мангаш — пятый защитник в линии.



Для Шамара этот период, трансферное окно, был особенный, он показал себя отлично, работал много и хорошо. Сегодня он забил гол, и я рад за него. Действительно, он заслужил это. Ему нужно продолжать, в будущем мы рассчитываем на него. Каждый для нас важен. Не могу говорить про конкретный матч в старте, но это может произойти. Обращаю внимание не только на атаку, но и как футболисты действуют в обороне, и сегодня он отдавал всего себя полностью.



Зиньковский сегодня был молодец, он был конкретным, играл прямо, показал качество и самоотдачу. Как в фазе обороны, так и в атаке. Он может играть слева и справа, да и ближе к центру, даже ложную девятку. Он может доставлять много неприятностей сопернику. Ему нужно стараться, держать свой уровень. Уверен, что он может создавать разницу», — приводит слова Станковича РИА Новости.