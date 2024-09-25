Эффектный гол Кочиева со штрафного помог «Родине» разгромить «Машук-КМВ» в Кубке России

По голу в ворота пятигорской команды забили Илья Антонов, Магомедхабиб Абдусаламов и Хетаг Кочиев, эффектно исполнивший штрафной.
В компенсированное время матча Кочиев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В среду, 25 сентября, в Ессентуках состоялся матч 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором московская «Родина» разгромила пятигорский «Машук-КМВ» (3:0).
По голу в ворота пятигорской команды забили Илья Антонов, Магомедхабиб Абдусаламов и Хетаг Кочиев, эффектно исполнивший штрафной.
В компенсированное время матча Кочиев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Филипп Соколинский
72768
17′
Магомедхабиб Абдусаламов
53′
Хетаг Кочиев
60′
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)