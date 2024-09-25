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Эффектный гол Кочиева со штрафного помог «Родине» разгромить «Машук-КМВ» в Кубке России

В среду, 25 сентября, в Ессентуках состоялся матч 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором московская «Родина» разгромила пятигорский «Машук-КМВ» (3:0).

Источник: Михаил Шапаев, РФС

По голу в ворота пятигорской команды забили Илья Антонов, Магомедхабиб Абдусаламов и Хетаг Кочиев, эффектно исполнивший штрафной.

В компенсированное время матча Кочиев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Машук-КМВ
0:3
Первый тайм: 0:1
Родина
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Ессентуки Арена
Главные тренеры
Филипп Соколинский
Голы
Родина
72768
17′
Магомедхабиб Абдусаламов
53′
Хетаг Кочиев
60′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Родина
Машук-КМВ
Кубок России: результаты и календарь