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«Сокол» обыграл «Орёл» в результативном матче Кубка России

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Орёл» из одноименного города и саратовский «Сокол».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в городе Орёл на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Сокол» одержал победу со счётом 3:2.

На 13-й минуте «Сокол» вышел вперёд: отличился нападающий Владислав Шпитальный. На 27-й минуте удвоил преимущество «Сокола» Владислав Самко. На 50-й минуте забил защитник «Орла» Сергей Хмелевской с передачи Максима Дмитриева. На 64-й минуте Шпитальный оформил дубль. На 73-й минуте забил Максим Дмитриев.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Орел
2:3
Первый тайм: 0:2
Сокол
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Алексей Бага
Голы
Орел
31780
50′
Максим Дмитриев
72′
Сокол
Владислав Шпитальный
14′
Владислав Самко
28′
Владислав Шпитальный
63′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Орел
Сокол
Кубок России: результаты и календарь