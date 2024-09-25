«Сокол» обыграл «Орёл» в результативном матче Кубка России

На 13-й минуте «Сокол» вышел вперёд: отличился нападающий Владислав Шпитальный. На 27-й минуте удвоил преимущество «Сокола» Владислав Самко. На 50-й минуте забил защитник «Орла» Сергей Хмелевской с передачи Максима Дмитриева. На 64-й минуте Шпитальный оформил дубль. На 73-й минуте забил Максим Дмитриев.