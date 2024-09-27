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Сказка «Амкала» в Кубке — всё! «Алания» Гогниева выбила последний медийный клуб из турнира

«Амкал» впервые в истории турнира проиграл в основное время.

Источник: ФК «Амкал»

«Амкал» — единственный клуб Медиалиги, который оказался в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Он достойно бился с очередным соперником, но всё-таки проиграл.

Признавайтесь: скучали по Спартаку Гогниеву? На днях экспрессивный тренер вернулся в «Аланию», а потом прилетел в Москву на кубковый матч с «Амкалом». Перед игрой активно муссировалась тема конфликта Гогниева с тренером «Амкала» Виталием Пановым. Перед матчем они не пожали друг другу руки. По словам Панова, его отношения с Гогниевым испортились несколько лет назад. Тогда «Алания» приехала в Астрахань на игру с «Волгарём» (его тренировал Панов) во Второй лиге. Панов утверждает, что Гогниев вёл себя неадекватно.

«Амкал» в этом сезоне повторил достижение 2DROTS — дошёл до четвёртого раунда Пути регионов Кубка России. Ни один клуб Медиалиги раньше не добирался до пятого круга. И, соответственно, никто из них не обыгрывал в Кубке клубы Первой лиги. У «Амкала» появился шанс попасть в историю, но начало встречи получилось обескураживающим для хозяев.

На 11-й минуте Нури Абдоков нанёс великолепный удар в дальний угол — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. «Не, ну в МФЛ так не попадают. Как отбивать такое вообще?» — чётко отметила пресс-служба «Амкала» в социальных сетях.

Чуть позже Абдоков заходил на дубль — вратарь Максим Швагирев на этот раз справился с ударом в дальний угол. «Амкал» ответил своей контратакой, которую завершал Артур Рябокобыленко. Всё было хорошо, кроме завершающего удара, поскольку Ряба (так написано на футболке игрока медиаклуба) пробил во вратаря с близкого расстояния.

В концовке первого тайма «Амкалу» пришлось непросто. Это почувствовал и тренер Панов, который призывал с бровки немного потерпеть. Хозяева дотерпели, хотя едва не пропустили перед самым перерывом. Абдоков получил третий момент за тайм, но неудачно пробил в падении головой, хотя до ворот было метров пять.

Начало второго тайма прошло с преимуществом медийного клуба. Самый жирный момент был на 66-й минуте — именно тогда Панов схватился за голову у кромки поля. Вратарь «Алании» Георгий Натабашвили остановил мяч на самой линии после удара головой Степана Костюкова. Кажется, «Амкал» никогда не был так близок к голу сегодня, как в этом эпизоде.

Но это был не последний момент у ворот «Алании». Позднее вышедший на замену Антон Карпов роскошно крутил в дальний угол, но Натабашвили снова не сплоховал и перевёл мяч на стандарт. Не будь голкипер гостей таким прыгучим, мы бы наверняка увидели гол-шедевр.

Во второй половине «Амкал» играл гораздо активнее, нежели до перерыва. И моменты во втором тайме были только у ворот «Алании». На последних минутах вратарь «Амкала» Швагирев сбегал к чужим воротам и пробил головой выше перекладины. Команда Гогниева выстояла и прошла в следующий раунд Кубка России. А «Амкал» прервал серию. В двух предыдущих сезонах медийный клуб вылетал из турнира только в серии пенальти, а теперь впервые в истории проиграл в основное время.

Кирилл Закатченко

Амкал
0:1
Первый тайм: 0:1
Алания
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
26.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Знамя Труда
Главные тренеры
Денис Зубко
Спартак Гогниев
Голы
Алания
Нури Абдоков
11′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкал
Алания
Кубок России: результаты и календарь