Сказка «Амкала» в Кубке — всё! «Алания» Гогниева выбила последний медийный клуб из турнира

Признавайтесь: скучали по Спартаку Гогниеву? На днях экспрессивный тренер вернулся в «Аланию», а потом прилетел в Москву на кубковый матч с «Амкалом». Перед игрой активно муссировалась тема конфликта Гогниева с тренером «Амкала» Виталием Пановым. Перед матчем они не пожали друг другу руки. По словам Панова, его отношения с Гогниевым испортились несколько лет назад. Тогда «Алания» приехала в Астрахань на игру с «Волгарём» (его тренировал Панов) во Второй лиге. Панов утверждает, что Гогниев вёл себя неадекватно.