Финишная кривая: Дзюба против «Зенита», Личка против «Спартака»

Начать стоит с того, что «Акрон» в первой встрече с «Зенитом» в рамках Кубка внезапно его обыграл. Да, не в основное время, но команда Тедеева дотерпела до серии пенальти и в ней оказалась удачливее. Так что теперь «Зениту» надо доказывать, что-то поражение было случайностью — ну и по очкам не мешает подстраховаться, потому что пока тольяттинцы вполне претендуют на первое место. А питерцы не любят ими делиться.