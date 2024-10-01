Финишная кривая: Дзюба против «Зенита», Личка против «Спартака»

Групповой этап Кубка России близится к своему завершению: на неделе пройдут матчи предпоследнего, пятого тура. Часто на этом отрезке интриг почти не остается, но не в этом году. В группах есть масса нерешенных вопросов, а значит, болельщиков ждет несколько классных матчей.
Вызов для Лички и Станковича
Старейшее дерби страны всегда притягивает внимание, так что с главным матчем 5-го тура вопросов нет. В этот раз зрителя привлечет не только вывеска, спортивный интерес тоже есть — ситуация в группе А плотнейшая, у трех команд примерно равное количество очков. Это значит, что любой оступившийся может вылететь в путь регионов, чего явно не хочет ни «Динамо», ни «Спартак».
К тому же бело-голубые и красно-белые еще не остыли с прошлой встречи — неделю назад они играли в рамках 9-го тура РПЛ и выдали боевые 2:2. Матч получился драматичным («Динамо» вырвало ничью в добавленное время) и скандальным, у сторон были претензии к судьям. Теперь будет шанс выяснить отношения еще раз.
У «Динамо» в игре есть дополнительная мотивация. Команда Марцела Лички уже дважды встречалась с красно-белыми в этом сезоне — пока без побед. Чешскому специалисту в принципе не очень везет в этом противостоянии — во главе бело-голубых он встречался со «Спартаком» уже восемь раз и победил лишь однажды.
Шансы на успех вроде бы хорошие — накануне москвичи дожали одну из самых непростых команд лиги, махачкалинское «Динамо». Это удается далеко не всем — в том числе пару недель назад с махачкалинцами не совладал «Спартак». А на этих выходных красно-белые без шансов уступили одному из лидеров чемпионата — «Локомотиву», так что спартаковцы явно далеки от хороших кондиций. Хотя как знать — быть может, серьезное поражение придаст команде Станковича новый импульс.
Спасется ли Осинькин
Снова группа А, но с другого ракурса. Пока в Москве будут разбираться гранды, в Самаре свои, не менее интересные задачи будут решать «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».
У клуба из Дагестана мотивация очевидная — выбиться в путь РПЛ. Несмотря на статус андердога в группе, в которую входили сразу три крепких коллектива, новичок премьер-лиги показал себя здорово и к пятому туру занимает третье место, набрав 7 очков. Команде Биджиева надо только побеждать и ждать ошибки конкурентов, тем более что у них очный матч. Если махачкалинцы добьются успеха в основное время, то у них будет высокий шанс запрыгнуть в топ-2.
А вот у «Крыльев» нет турнирной мотивации на победу — разве что исправить «ноль» в графе очков. Из группы они не выйдут в любом случае — идущее третьим «Динамо» им не догнать чисто математически.
Зато у самарцев есть пара других превосходных мотиваций. Во-первых, «Крыльям» не помешает просто победить и вдохнуть свежего воздуха — с конца августа у них почти сплошные поражения и ничьи. К матчу с «Динамо» самарцы подходят на негативной серии из трех матчей. Конечно, они остро нуждаются в успехе.
Но дело даже не в этом. В последнее время ходят слухи, что тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин за ненадлежащие результаты будет уволен в начале октября — на его место уже якобы присмотрели работавшего в «Балтике» Сергея Игнашевича. Чтобы самому Осинькину остаться в «Крыльях», а футболистам — спасти вроде бы любимого тренера, надо очень постараться. Вероятно, матч с махачкалинским «Динамо» в этом отношении станет решающим и по его итогам прояснится судьба Игоря Витальевича.
Месть Семака и возвращение Дзюбы
Встреча, которую на старте сезона вряд ли бы кто-то назвал интригующей (многократный чемпион России против дебютанта РПЛ — всё ожидаемо), внезапно обросла деталями и сюжетами.
Начать стоит с того, что «Акрон» в первой встрече с «Зенитом» в рамках Кубка внезапно его обыграл. Да, не в основное время, но команда Тедеева дотерпела до серии пенальти и в ней оказалась удачливее. Так что теперь «Зениту» надо доказывать, что-то поражение было случайностью — ну и по очкам не мешает подстраховаться, потому что пока тольяттинцы вполне претендуют на первое место. А питерцы не любят ими делиться.
Кроме того, «Зениту» в целом надо доказать, что у него всё в порядке и под контролем. На выходных команда Семака сенсационно проиграла в Краснодаре и потеряла первое место — сине-бело-голубых уже давно штормит, но это был крупнейший провал за много месяцев. Лучший рецепт после такого — убедительная победа, неважно над кем.
А вот будет ли она — большой вопрос и интрига. «Акрон» в порядке, на выходных в доминирующем стиле одолел «Ростов» 2:0. Плюс за команду зажигает Дзюба, как раз в том матче забивший свой первый мяч за тольяттинцев. Артем любит огорчать бывшие команды и наверняка предвкушает поездку в Санкт-Петербург, в котором отыграл много лет. Дзюба против «Зенита» — еще один занимательный сюжет и отличная вывеска для кубковой игры.
Непобедимый Мусаев против не побеждающего клуба
Как смотреть «Зенит», но не посмотреть «Краснодар»? Команда Мусаева — лучшая на старте сезона. «Быки» не знают поражений в РПЛ и накануне сместили «Зенит» с первого места, в Кубке же оступались лишь раз. В России настолько мощные выступления кого-то, кроме питерцев — редкость, поэтому любая игра «Краснодара» привлекает внимание.
Победа над «Ахматом» на выезде станет еще одной хорошей новостью для «Краснодара» за неделю — в случае успеха «быки» гарантируют себе выход в путь РПЛ. И, в зависимости от результатов в параллельном матче ЦСКА — «Пари НН», могут даже упрочить заявку на первое место.
А вот у «Ахмата» настроение точно так себе — грозненцы вообще не побеждают в РПЛ с начала сезона, да и в Кубке выступают кое-как. При этом благодаря двум победам над «Пари НН» они, скорее всего, выйдут из группы и даже теоретическое поражение от «Краснодара» вряд ли что-то изменит. Но проблема в другом — сейчас любое поражение особенно сильно бьет и по атмосфере, и по «акциям» Сергея Ташуева, возглавившего «Ахмат» в начале сентября.
Так что грозненцам срочно нужна победа. Вот только соперник для ее добычи достался, пожалуй, худший в РПЛ. К тому же Мурад Мусаев уже заявил, что усердствовать с ротацией не планирует — «быки» будут играть конкурентным составом.
Артем Белинин