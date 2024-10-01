«Локо» хорош даже резервом! Вместо Батракова в Кубке засверкал Пиняев

Матч «Локомотива» и «Оренбурга» — один из самых заранее непонятных в Кубке России с точки зрения мотивации. У первых были четыре победы в четырёх матчах. Главное — не проиграть «Ростову» в следующем туре, чтобы не упустить первую строчку в группе. У вторых — четыре поражения. И всего четыре очка после 1-го тура в РПЛ, так что ориентир явно не на Кубок. У кого в такой ситуации больше желания, когда поражение не приведёт ни к чему страшному? У того, где сильнее резерв. То есть у «Локо».