Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локо» хорош даже резервом! Вместо Батракова в Кубке засверкал Пиняев

И зачем приезжал «Оренбург»?

Источник: РИА "Новости"

Матч «Локомотива» и «Оренбурга» — один из самых заранее непонятных в Кубке России с точки зрения мотивации. У первых были четыре победы в четырёх матчах. Главное — не проиграть «Ростову» в следующем туре, чтобы не упустить первую строчку в группе. У вторых — четыре поражения. И всего четыре очка после 1-го тура в РПЛ, так что ориентир явно не на Кубок. У кого в такой ситуации больше желания, когда поражение не приведёт ни к чему страшному? У того, где сильнее резерв. То есть у «Локо».

Снова в старте вышли те, кому нужно доказывать: нахождение на лавке — не их тема. С одной стороны — Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Сарвели, Севикян, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов. Последний даже примерил капитанскую повязку. С другой — Караташ, Хотулёв, Зотов, Михайлов, Рыбчинский, Барановский, Муро, Оганесян, Гюрлюк. Обкатка резерва идёт полным ходом.

Запасные «Локомотива» смотрелись гораздо бодрее. И даже гол на девятой минуте получился чересчур уж лёгким: Севикян принял заброс Ненахова, как ребёнка раскачал Караташа и покатил на Пиняева, который без сопротивления в одно касание пальнул под перекладину. Быстрое преимущество могло быть ещё существеннее, но Москвичёв потащил «пушку» Севикяна.

У «Оренбурга» абсолютно ничего не получалось. «Локо» полностью контролировал игру. 6:1 по ударам к середине тайма — красноречивое доказательство. Когда гости оказывались у чужих ворот, они будто впервые видели мяч и не знали, что делать. А вот Пиняев и особенно Севикян за счёт свободы и отличного дриблинга чувствовали себя Лионелями Месси. Неплохо себя проявили и Салтыков с Сарвели. Владиславу сегодня исполнилось 27 лет. Поздравляем!

Красно-зелёные продолжали транжирить моменты. Севикян уже в начале второго тайма не попал в пустой ближний угол и не сделал пас Сулейманова голевым, ещё Эдгар из выгодной позиции не дотянулся до прострела Пиняева. А вот сам Сергей не сплоховал и на 55-й минуте оформил дубль, на левом фланге финтами эффектно пройдя двоих соперников и пробив Москвичёва.

«Локо» и дальше всё контролировал. Появился вопрос: а зачем вообще «Оренбург» приезжал? Ответил Сахархизан. Вышедший на замену Карпукас ошибся в центре поля, неловко сыграв пяткой. Перехват Коваленко привёл к проникающей передаче Куэро на Саида, и тот катнул мимо Митрюшкина. Интригу заказывали?

По счёту — да, по игре — вообще нисколько. «Локомотив» спокойно удержал преимущество и больше фатально не ошибался. Разве что с углового соперник однажды чуть не забил.

Батраков и Воробьёв на поле так и не появились — справились и без лидеров. А помните, как весной Галактионов на фоне неудачных результатов хотел покинуть «Локо»? Каким же правильным было решение остаться! Все 15 очков в Кубке, лидерство в РПЛ — таким сильным клуб не был со времён Сёмина. Лишь бы сохранить уровень.

Георгий Илющенко

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
1.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Давид Деограсия
Голы
Локомотив
Сергей Пиняев
9′
Сергей Пиняев
56′
Оренбург
Саид Сахархизан
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
14
Никита Салтыков
59
Егор Погостнов
71
Наир Тикнизян
12′
94
Артем Тимофеев
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
59′
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
63′
77
Илья Самошников
7
Эдгар Севикян
78′
45
Александр Сильянов
9
Сергей Пиняев
59′
93
Артем Карпукас
99
Тимур Сулейманов
78′
37
Дмитрий Радиковский
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
31
Георгий Зотов
87
Данила Прохин
11
Степан Оганесян
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
35
Казымджан Караташ
79′
81
Максим Сидоров
14
Ярослав Михайлов
63′
8
Иван Башич
89′
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
10
Саид Сахархизан
24
Томас Муро
59′
18
Александр Коваленко
96
Алексей Барановский
59′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Оренбург
Кубок России: результаты и календарь