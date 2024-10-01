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Пьянич дебютировал за ЦСКА! Но с «Пари НН» разделались и без него

Лёгкая победа армейцев принесла им выход из группы.

Источник: ФК ЦСКА

«Пари НН» после четырёх туров Кубка России накопил только одно очко. Чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места, нужно было побеждать в основное время ЦСКА и «Краснодар». Ещё и полуторным составом, потому что приоритет — на РПЛ. Задача практически нереальная. И уже неосуществимая, потому что армейцы спокойно увезли из Нижнего Новгорода три очка.

Оба клуба привычно выпустили резерв в Кубке: Лукьянов, Шнапцев, Ведерников, Варганов, Мухин, Карапузов, Ермаков, Зе Турбо с одной стороны. Тороп, Агапов, Лукин, Гаич, Бистрович, Глебов, Койта — с другой.

Команды начали осторожно, будто это не очередной матч группового этапа, а финал. «Пари НН» смотрелся интереснее. ЦСКА даже не подходил к воротам нижегородцев. Сами же они бежали вперёд. Чего только стоит момент, когда Торопу пришлось тащить ногой удар Карапузова.

Койта и особенно Мусаев практически не встречались с мячом. Интересно, что в этот момент думал сидящий на скамейке Пьянич? Армейцы были инертны до 30-й минуты, пока Бистрович неожиданно не зарядил в перекладину вслед за проходом Мойзеса. Кристиян и за «Балтику» такие вещи творил — немного не повезло.

Ближе к голу всё равно были хозяева. Шнапцев простреливал на Ермакова, а тот с близкого расстояния в падении пробил головой мимо цели. Видимо, не захотел забивать родной команде. Иначе объяснить промах сложно.

Варганов — воспитанник «Чертаново», а не ЦСКА. Поэтому он в красивом подкате остановил очередной проход Мойзеса? Ещё Артём толкался с Мусаевым и не дал тому выбежать один на один с Лукьяновым — отличная игра резервиста «Пари НН».

Игра проходила в основном в центре поля. Москвичи чаще владели мячом и шесть раз за тайм подали с угла поля. Но какая разница, если это только раз принесло опасность?

В начале второго тайма на вопрос ответил Бистрович. «Пари НН» провалился в центре поля (как же им не хватает Майга и Марадишвили!), и Койта впервые оформил результативное действие в России, покатив на Бистровича — тот из-за штрафной уложил мяч в левый угол. Так классно не умеет бить ни один другой армейский полузащитник.

На 61-й минуте Илич заменил Ермакова и Магкеева на Тичича и Каккоева. Пока команда перестраивалась, пропустила снова: вынос Торопа, неудачная скидка назад Каккоева, выход один на один Глебова — и привет, 0:2.

Что же «Пари НН»? Инициативой владели, но без толку. Однажды с ударом затянул Зе Турбо — и его накрыли. К воротам выбегал Шнапцев — эффектно спас Тороп. Больше моментов толком не было. В том числе и после тройного размена Глейзера, Царукяна и Боселли на Карапузова, Калинского и Зе Турбо. По такой игре пригодились бы качества Пьянича, и Николич действительно дал ему дебютировать на 85-й минуте. Ещё практику получили Гуарирапа, Круговой, Файзуллаев и Шуманский.

Звёздный новичок успел показать высокий класс, на замахе уложив Мухина и пальнув по воротам — Лукьянов выручил. Да и в целом показал, что пинать мяч не разучился — пасует и рулит игрой он по-прежнему великолепно.

ЦСКА будто бы вообще без напряга забрал гостевую победу на классе. Выход из группы — дело решённое. Ну, а нижегородцы с Кубком прощаются.

Георгий Илющенко

Пари Нижний Новгород
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
1.10.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Саша Илич
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Кристиян Бистрович
49′
Кирилл Глебов
61′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
3
Артем Варганов
3
Данила Ведерников
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
34
Антон Мухин
9
Зе Турбо
26′
7
Владислав Карапузов
74′
80
Валерий Царукян
19
Никита Ермаков
61′
22
Никита Каккоев
78
Николай Калинский
74′
20
Хуан Мануэль Боселли
99
Станислав Магкеев
61′
29
Лука Веснер Тичич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
да Силва Виллиан Роша
22
Милан Гайич
28′
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
25
Кристиян Бистрович
77
Илья Агапов
77′
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
77′
21
Аббосбек Файзуллаев
11
Тамерлан Мусаев
77′
9
Сауль Гуарирапа
20
Секу Койта
83′
15
Миралем Пьянич
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Кубок России: результаты и календарь