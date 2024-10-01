Пьянич дебютировал за ЦСКА! Но с «Пари НН» разделались и без него

Что же «Пари НН»? Инициативой владели, но без толку. Однажды с ударом затянул Зе Турбо — и его накрыли. К воротам выбегал Шнапцев — эффектно спас Тороп. Больше моментов толком не было. В том числе и после тройного размена Глейзера, Царукяна и Боселли на Карапузова, Калинского и Зе Турбо. По такой игре пригодились бы качества Пьянича, и Николич действительно дал ему дебютировать на 85-й минуте. Ещё практику получили Гуарирапа, Круговой, Файзуллаев и Шуманский.