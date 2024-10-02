Футболисты «Динамо» сыграют со «Спартаком» в матче Кубка России

«Спартак» и «Динамо» выступают в группе A вместе с махачкалинским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые идут на первом месте, набрав 9 очков в 4 матчах, за ними следуют московское «Динамо»(8 очков), махачкалинское «Динамо» (7) и «Крылья Советов» (0). Самарский клуб потерял шансы продолжить борьбу в турнире, а «Спартак» в случае победы гарантирует место в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ».
Противостояние «Спартака» и московского «Динамо» длится с 1923 года, за это время в различных турнирах было сыграно 215 матчей, 84 из которых завершились победой «Спартака» и 58 — триумфом бело-голубых. В этом сезоне команды встречались дважды. В кубковом матче «Спартак» победил «Динамо» со счетом 3:0, а встреча в РПЛ завершилась вничью со счетом 2:2. «Динамо» не побеждало «Спартак» в последних четырех матчах (три поражения, одна ничья).
По мнению бывшего игрока «Динамо» Дмитрия Булыкина, матч может получиться зрелищным, так как на команды не будет давить ответственность. «Я думаю, мы увидим хороший, зрелищный матч, потому что это не игра чемпионата России, у команд не будет зажатости и повышенной ответственности за результат, — сказал Булыкин. — Думаю, что тренеры поберегут большую часть игроков основы, но вышедшие на поле будут мотивированы себя показать с лучшей стороны. Фаворита в этой игре для меня нет».
Также в это же время в Самаре начнется матч между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». В этом сезоне команды дважды сыграли друг с другом, и обе встречи завершились победой махачкалинского клуба.
«Зенит» сыграет с «Акроном», «Краснодар» встретится с «Ахматом»
Игровой день начнется в 16:15 мск матчем между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Команды играют в группе B вместе с московским «Локомотивом» и «Оренбургом». «Локомотив», сыгравший уже пять встреч и обеспечивший себе выход в четвертьфинал плей-офф «пути РПЛ», набрал 15 очков. За ним следуют «Ростов» (9), «Химки» (3) и «Оренбург» (0 очков, пять игр). «Ростов» в случае победы или ничьей обеспечит себе место в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ». В первом круге группового этапа турнира «Ростов» победил со четом 3:1.
В 21:15 мск начнутся два других матча. В одном действующий чемпион страны петербургский «Зенит» сыграет против «Акрона» из Тольятти. «Зенит» набрал 10 очков в группе D и обеспечил себе выход в следующую стадию, за ним идут «Акрон» (8), казанский «Рубин» (6; 5 игр), и воронежский «Факел» (3; 5). В случае победы клуб из Тольятти также продолжит борьбу за трофей в «пути РПЛ». В первом круге «Акрон» победил «Зенит» в серии пенальти со счетом 5:4 (1:1 в основное время).
В другом матче встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар», выступающие в группе C вместе с московским ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». ЦСКА возглавляет квартет (11 очков), за ним идут «Краснодар» (9), «Ахмат» (6) и «Пари НН» (1). В этом сезоне «Краснодар» одержал одну победу над «Ахматом» и один их матч завершился вничью. В случае победы краснодарцы выйдут в четвертьфинал плей-офф «пути РПЛ».