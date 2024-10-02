Футболисты «Динамо» сыграют со «Спартаком» в матче Кубка России

По мнению бывшего игрока «Динамо» Дмитрия Булыкина, матч может получиться зрелищным, так как на команды не будет давить ответственность. «Я думаю, мы увидим хороший, зрелищный матч, потому что это не игра чемпионата России, у команд не будет зажатости и повышенной ответственности за результат, — сказал Булыкин. — Думаю, что тренеры поберегут большую часть игроков основы, но вышедшие на поле будут мотивированы себя показать с лучшей стороны. Фаворита в этой игре для меня нет».