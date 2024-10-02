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«Спартак» обыграл московское «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл столичное «Динамо» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Эсекьель Барко (10-я минута, с пенальти), Кристофер Мартинс (84) и Виллиан Жозе (90). У «Динамо» отличились Эли Даса (2) и Мехди Маухуб (20).

«Спартак» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу группы А. Красно-белые обеспечили выход в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России. «Динамо» имеет в активе 8 очков.

В заключительном туре «Спартак» 22 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Московское «Динамо» 24 октября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Динамо
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
2.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Деян Станкович
Голы
Динамо
Эли Даса
(Хорхе Карраскаль)
2′
Эль Мехди Маухуб
(Хорхе Карраскаль)
20′
Спартак
Эсекиэль Барко
10′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
83′
Жозе Виллиан
90′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
93
Диего Лаксальт
74′
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
74
Даниил Фомин
34
Лука Гагнидзе
82′
50
Александр Кутицкий
90+7′
14
Эль Мехди Маухуб
17′
74′
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
66′
11
Артур Гомес
Спартак
57
Александр Селихов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
55′
60′
14
Миенти Абена
25
Данил Пруцев
46′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
19′
46′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
76′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
60′
11
Шамар Николсон
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Спартак
Кубок России: результаты и календарь