«Спартак» обыграл московское «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Эсекьель Барко (10-я минута, с пенальти), Кристофер Мартинс (84) и Виллиан Жозе (90). У «Динамо» отличились Эли Даса (2) и Мехди Маухуб (20).
«Спартак» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу группы А. Красно-белые обеспечили выход в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России. «Динамо» имеет в активе 8 очков.
В заключительном туре «Спартак» 22 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Московское «Динамо» 24 октября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».