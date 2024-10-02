«Спартак» обыграл московское «Динамо» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Эсекьель Барко (10-я минута, с пенальти), Кристофер Мартинс (84) и Виллиан Жозе (90). У «Динамо» отличились Эли Даса (2) и Мехди Маухуб (20).