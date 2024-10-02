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«Крылья Советов» в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время встречи пятого тура группы А в Самаре завершилось со счетом 3:3. У хозяев отличились Ульви Бабаев (1-я и 43-я минуты) и Дмитрий Цыпченко (11). В составе гостей спустя 10 минут после выхода на замену дублем отметился Гамид Агаларов (57, 66), еще один мяч забил Абакар Гаджиев (90+2). В серии пенальти точнее были самарцы — 5:3.

Самарцы, ранее потерявшие шансы выйти в плей-офф турнира, набрали 2 очка и идут на последнем, четвертом месте в таблице квартета. «Динамо» (8) располагается на третьей строчке.

В заключительном туре махачкалинцы 22 октября примут московский «Спартак», «Крылья Советов» 24 октября сыграют на выезде с московским «Динамо».

Крылья Советов
3:3
Первый тайм: 3:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
2.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хасанби Биджиев
Голы
Крылья Советов
Ульви Бабаев
1′
Дмитрий Цыпченко
(Владислав Шитов)
11′
Ульви Бабаев
43′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
57′
Гамид Агаларов
66′
Абакар Гаджиев
90+2′
Составы команд
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
95
Илья Гапонов
28
Игорь Дмитриев
34
Виктор Фелипе Мендес
73
Владислав Шитов
3
Томас Галдамес
90′
33
Алексей Лысов
6
Сергей Бабкин
61′
21
Дмитрий Иванисеня
32
Франко Ороско
70′
19
Иван Олейников
65
Илья Грибакин
46′
24
Роман Евгеньев
7
Дмитрий Цыпченко
70′
10
Бенхамин Гарре
17
Ульви Бабаев
70′
13
Иван Сергеев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
54
Илья Кирш
55
Владимир Ковачевич
72
Александр Сандрачук
77
Темиркан Сундуков
82
Никита Котин
25′
70
Валентин Пальцев
50′
8
Викторьен Ангбан
46′
22
Залимхан Юсупов
9
Ражаб Магомедов
67′
7
Абакар Гаджиев
84′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
47
Никита Глушков
17
Антон Крачковский
46′
11
Эгаш Касинтура
28
Сердер Сердеров
56′
25
Гамид Агаларов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Александр Чекалин
(Россия, Воронеж)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Динамо Мх
Кубок России: результаты и календарь