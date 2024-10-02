«Крылья Советов» в серии пенальти победили махачкалинское «Динамо»

Основное время встречи пятого тура группы А в Самаре завершилось со счетом 3:3. У хозяев отличились Ульви Бабаев (1-я и 43-я минуты) и Дмитрий Цыпченко (11). В составе гостей спустя 10 минут после выхода на замену дублем отметился Гамид Агаларов (57, 66), еще один мяч забил Абакар Гаджиев (90+2). В серии пенальти точнее были самарцы — 5:3.