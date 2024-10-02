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«Спартак» вновь бьет «Динамо» в дерби. Победный гол Виллиана Жозе в сумасшедшей концовке

Красно-белые обеспечили себе плей-офф Пути РПЛ. Бело-голубые рискуют вылететь в Путь регионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Дерби много не бывает? Кажется, болельщиков немного перекормили даже одним из главных российских противостояний. Жребий второй год подряд свел «Динамо» и «Спартак» в одной группе FONBET Кубка России, весной команды еще встретились в плей-офф, добавляем РПЛ и получаем, что за 13 месяцев соперники в среду играли уже восьмой раз. А с последнего матча прошло всего десять дней — мастерский гол Тюкавина в меньшинстве до сих пор в памяти.

При этом на счету Марцела Лички была всего одна победа и одна ничья при пяти поражениях от красно-белых. Принципиальный момент для бело-голубых, которым и с турнирной точки зрения было важнее в среду выиграть — «Спартак» в группе шел впереди на один балл, и даже в случае поражения все оставалось в руках команды Станковича. Бело-голубые же рисковали вывалиться в Путь регионов даже при победе над «Крыльями» 24 октября.

И все же хозяева решили поберечь перед матчем премьер-лиги с ЦСКА многих лидеров. Личка не стал задействовать с первых минут восьмерых из состава, победившего на днях в Махачкале. Дисквалифицированного Фернандеса плюс Лунева, Майсторовича, Фомина, Нгамале, Артура, Бителло и Тюкавина. Восемь изменений. У гостей — шесть после поражения от «Локо», в запасе остались Максименко, Денисов, Абена, Рябчук, Зобнин и Николсон. Правда, твердыми игроками старта из них можно назвать, пожалуй, только Максименко и Рябчука.

Десять дней назад в чемпионате в дерби «Динамо» открыло счет на 3-й минуте, «Спартак» сравнял на 7-й. Почти идентично началась и кубковая встреча. 2-я минута. Даса роскошным ударом с лета после углового — 1:0. 10-я минута. Бонгонда бьет — Маричаль отставляет руку — пенальти — Барко — 1:1.

Впрочем, дальше сценарии разошлись. В РПЛ на 23-й минуте вперед вышел «Спартак», а сейчас на 20-й — «Динамо». Бабич обрезал всю команду, Гагнидзе перехватил, Карраскаль отпасовал, а Маухуб провел первый в России гол с игры. 2:1. Бодрое начало.

И дальше до конца тайма игра шла не менее весело. Пусть не хватало качества, зато разудало — на высоких скоростях, с драйвом, почти без центра поля, с обилием моментов. Только с реализацией стало хуже. Поначалу транжирили возможности динамовцы, ближе к перерыву — спартаковцы. Для зрителей интересно, для тренеров — головная боль из-за отсутствия баланса, числа ошибок и дыр в обороне.

Такой футбол продолжился и во втором тайме. Красно-белые придавили, опасно били Маркиньос и Бонгонда, на что бело-голубые ответили выходом один на один Макарова (Мангаш успел накрыть) и ударом из штрафной Скопинцева… А дальше все успокоилось.

Перед матчем поднимался вопрос: собирается ли «Спартак» выходить из кризиса? И как тут оценивать итоги матча? Шло время, а красно-белые никак не могли отыграться, еще и допуская провалы в обороне. Что говорило в пользу версии о продолжении проблем.

Станкович бросил на усиление Мартинса, Денисова, Николсона, Абену, Виллиана Жозе… Идей в атаке от этого не прибавлялось, комбинации соперника хозяева читали все легче и легче, однако победу в концовке гости все же вырвали. Сработали стандарты. Сначала Маркиньос после углового пробил в штангу, а Мартинс первым оказался на добивании. 2:2.

А на 90-й минуте самый критикуемый футболист начала сезона Виллиан Жозе нашел брешь в «стенке» ударом со штрафного. 2:3. Невероятная концовка, в которой «Спартак» дожал принципиального соперника и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

«Динамо» же, забрав начало матча, слишком пассивно провело вторую половину, еще ухудшило статистику против «Спартака» и рискует выпасть в Путь регионов.

Константин Алексеев

Динамо
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
2.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Деян Станкович
Голы
Динамо
Эли Даса
(Хорхе Карраскаль)
2′
Эль Мехди Маухуб
(Хорхе Карраскаль)
20′
Спартак
Эсекиэль Барко
10′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
83′
Жозе Виллиан
90′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
93
Диего Лаксальт
74′
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
74
Даниил Фомин
34
Лука Гагнидзе
82′
50
Александр Кутицкий
90+7′
14
Эль Мехди Маухуб
17′
74′
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
66′
11
Артур Гомес
Спартак
57
Александр Селихов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
55′
60′
14
Миенти Абена
25
Данил Пруцев
46′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
19′
46′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
76′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
60′
11
Шамар Николсон
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Спартак
Кубок России: результаты и календарь