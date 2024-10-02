«Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе грозненского клуба забили Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талал.
Отметим, что у гостей на 77-й минуте красную карточку получил Джон Кордоба.
Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Ахмат» на выезде потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Та встреча закончилась со счётом 1:0.
«Ахмат» и «Краснодар» набрали по девять очков за пять туров. Грозненцы идут вторыми в группе C, а южане — третьими.