«Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе грозненского клуба забили Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талал.