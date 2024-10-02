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«Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Источник: Чемпионат.com

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе грозненского клуба забили Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талал.

Отметим, что у гостей на 77-й минуте красную карточку получил Джон Кордоба.

Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Ахмат» на выезде потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Та встреча закончилась со счётом 1:0.

«Ахмат» и «Краснодар» набрали по девять очков за пять туров. Грозненцы идут вторыми в группе C, а южане — третьими.

Ахмат
3:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Мурад Мусаев
Голы
Ахмат
Надер Гандри
19′
Светослав Ковачев
45+4′
Амин Талаль
82′
Составы команд
Ахмат
1
Михаил Опарин
36
Лукас Ловат
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
30′
14
Амин Талаль
23
Антон Швец
24
Заим Диванович
47
Даниил Уткин
75
Надер Гандри
46′
5
Милош Шатара
18
Владислав Камилов
50′
63′
2
Александр Жиров
98
Светослав Ковачев
67′
19
Мауро Луна Диале
Краснодар
13
Юрий Дюпин
20
Джованни Гонсалес
43′
33
Георгий Арутюнян
5
Кевин Кастаньо
31
Фернанду да Силва Кайо
40
Олакунле Олусегун
15
Лукас Оласа
61′
6
Кевин Ленини
8
Данила Козлов
61′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
45+2′
61′
7
Виктор Са
19
Федор Смолов
61′
9
Джон Кордоба
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
74′
11
Жоау Батчи
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Краснодар
Кубок России: результаты и календарь