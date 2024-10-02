Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова

Петербургские резервисты переехали тольяттинских.

Источник: ФК «Зенит»

Матч «Зенита» и «Акрона» был одним из наиболее интригующих. Во-первых, тольяттинцы ранее победили — пусть и по пенальти. Во-вторых, «Зениту» нужно было максимально порадовать болельщиков после отлёта в РПЛ от «Краснодара». В-третьих и главных — Артём Дзюба в Петербурге.

Увы, легенда не попал даже в запас, хотя трансляция ловила его нахождение на стадионе. Ещё Заур Тедеев поберёг не только его, Кирилла Данилина, Стефана Лончара и Константина Савичева, но и вообще всех, кто с первых минут бился с «Ростовом». Возможно, с ними в составе команда как минимум не оказалась бы разгромлена.

Петербуржцы тоже провели активную ротацию — место в старте сохранил только Вендел. И мотивированные запасные сразу же стали показывать, что вообще-то хотят лишиться данного статуса:

— на шестой минуте мистер «голевое чутьё» Александр Ерохин отреагировал на прострел Педро, опередил Бояна Димоски (Марата Бокоева увёл в сторону Соболев) и замкнул в пустой угол. Это 40-й гол Александра за петербуржцев: больше, чем у Павла Погребняка (39) и Константина Зырянова (38);

— на 13-й минуте Вендел внешней стороной стопы катнул на дальнюю штангу, где дежурил Артур. Не только ж в чемпионских играх ему забивать.

«Акрон» не стеснялся идти в атаку, но вместе с тем давал «Зениту» столько пространства, будто вообще не планирует выходить из группы в Путь РПЛ. Неплохой шанс был у Педро. Тот же Ерохин ещё пальнул в штангу (Сергей Волков там не дотягивался). Руководство клуба хотело барнаульского бомбардира и приобрело Соболева, но забыло, что один у них уже был.

Экс-спартаковец, как и его земляк, вышел в основе. Адаптация подзатягивается: многовато и брака, и потерь. Александр действовал с партнёрами в рассинхрон. Долгие занятия по индивидуальной программе в Москве явно не пошли ему на пользу. Сравните хотя бы, как быстро стал своим в Петербурге Лусиано Гонду — хоть и приехал в чужую страну, ранее постоянно играл в Аргентине.

Удовлетворившись преимуществом в два мяча, «Зенит» расслабился. Соперник и 58% владения накопил, и по ударам 6:6 получалось. И всё равно фаворит вновь забил ещё в первом тайме, а поблагодарить за это стоит в том числе Соболева. Выцарапал он мяч на своей половине и запустил вперёд Андрея Мостового. Пас россиянина на Артура — есть дубль. А интриги — уже нет.

Дальше Сергей Семак перестроился на схему с тремя центральными защитниками (Чистяков — Эракович — Алип), заодно отправив Дугласа Сантоса в центр поля. Вдобавок Нуралы частенько по флангу вперёд стремился. Ну чисто товарищеский матч в межсезонье, где спокойно можно экспериментировать.

Во втором тайме начался звёздный час Соболева: дважды мяч вслед за кивком головы Александра полетел выше, плюс его выстрел с левой потащил Волков. На 61-й минуте он всё-таки забил дебютный мяч за «Зенит», откликнувшись на передачу Густаво Мантуана и с места исполнив в дальнюю шестёрку. Петербургские фанаты встретили произошедшее не слишком дружелюбными кричалками: «А ну-ка, давай-ка, ******* (уматывай) отсюда» и «Соболев — Гонду».

Случилось и несчастье: вышедший с лавки Максим Глушенков потянулся за верховым мячом и повредил мышцу бедра. Вынужденная замена — численное меньшинство из-за уже использованных замен и полнейшая неопределённость. Здоровья!

Скоро, впрочем, Вячеслав Бардыбахин фолом (это определили только с помощью VAR) остановил вероятный выход один на один с Волковым Мостового, получил красную и уравнял составы. Иронично, что последовал опасный стандарт, и удар Артура прилетел в отставленный локоть Максима Болдырева. Оба виновника оказались на поле сразу после перерыва. Мостовой 11-метровый реализовал.

Денис Адамов всё равно не ушёл «сухим»: Владимиру Москвичёву (ну, а с какой ещё фамилией забивать петербуржцам?) удалась дальнобойная пушка. На том и закончили.

Для «Акрона» в любом случае ничего страшного не произошло: чтобы стать вторыми в группе, нужно не проиграть «Рубину» в основное время. Ну, а «Зенит» гарантированно первый и восстановил уверенность — перед приёмом «Оренбурга» в РПЛ это весьма кстати.

Георгий Илющенко

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Кубок России: результаты и календарь