«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова

«Акрон» не стеснялся идти в атаку, но вместе с тем давал «Зениту» столько пространства, будто вообще не планирует выходить из группы в Путь РПЛ. Неплохой шанс был у Педро. Тот же Ерохин ещё пальнул в штангу (Сергей Волков там не дотягивался). Руководство клуба хотело барнаульского бомбардира и приобрело Соболева, но забыло, что один у них уже был.