«Перед штрафным сказал, что Виллиан Жозе сейчас забьет». Тренеры «Динамо» и «Спартака» — о дерби

— Я никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении всего матча. В том моменте он ничего такого не сказал: был эпизод с аутом в нашу пользу, и он указал судье на это… Было очевидно, что мяч ушел от игрока «Динамо» — все было перед глазами помощника арбитра. Повторюсь, на протяжении всей игры Деян был очень спокоен. И когда он получил желтую карточку, естественно, пошли эмоции. Все мы люди — все мы воспринимаем такие вещи эмоционально.