Нигматуллин: матчи «Динамо» — «Спартак» уже утомили, притупилась радость ожидания дерби

«Матч между “Динамо” и “Спартаком” — красивое дерби, но такие игры уже утомили. Такое ощущение, что все шесть матчей были сыграны в течение нескольких месяцев. Но благодаря причудам календаря Кубка России и чемпионата получилась такая история. Немного притупилась радость ожидания таких дерби. А для “Динамо” “Спартак” — неудобный соперник, поэтому команда не может обыграть красно-белых», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.