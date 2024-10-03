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Нигматуллин: матчи «Динамо» — «Спартак» уже утомили, притупилась радость ожидания дерби

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о матчах московских «Динамо» и «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

Вчера, 2 октября, «Спартак» победил «Динамо» в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:2.

«Матч между “Динамо” и “Спартаком” — красивое дерби, но такие игры уже утомили. Такое ощущение, что все шесть матчей были сыграны в течение нескольких месяцев. Но благодаря причудам календаря Кубка России и чемпионата получилась такая история. Немного притупилась радость ожидания таких дерби. А для “Динамо” “Спартак” — неудобный соперник, поэтому команда не может обыграть красно-белых», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Динамо
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
2.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Деян Станкович
Голы
Динамо
Эли Даса
(Хорхе Карраскаль)
2′
Эль Мехди Маухуб
(Хорхе Карраскаль)
20′
Спартак
Эсекиэль Барко
10′
Кристофер Мартинс
(Маркиньос)
83′
Жозе Виллиан
90′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
93
Диего Лаксальт
74′
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
74
Даниил Фомин
34
Лука Гагнидзе
82′
50
Александр Кутицкий
90+7′
14
Эль Мехди Маухуб
17′
74′
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
66′
11
Артур Гомес
Спартак
57
Александр Селихов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
55′
60′
14
Миенти Абена
25
Данил Пруцев
46′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
19′
46′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
76′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
60′
11
Шамар Николсон
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь