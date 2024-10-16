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«Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 16 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московская «Родина» и «Спартак» из Костромы.

Игра проходила в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Скорочкиным. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 2:1 в пользу клуба из Костромы.

У хозяев отличился Амур Калмыков. В составе гостей забили Александр Саплинов и Денис Жилмостных.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Родина
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Кс
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 5-й раунд
16.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Филипп Соколинский
Сергей Бондарь
Голы
Родина
Амур Калмыков
(Алан Агаев)
1′
Спартак Кс
Александр Саплинов
8′
Денис Жилмостных
48′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Кубок России: результаты и календарь