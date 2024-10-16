«Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Игра проходила в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Скорочкиным. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 2:1 в пользу клуба из Костромы.