«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

После пяти сыгранных туров «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).