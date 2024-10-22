Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника

«Спартак» уже обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России с первого места. А вот идущие за ним махачкалинское и московское «Динамо» в 6-м туре решали важный вопрос. Только один из клубов мог оказаться в Пути РПЛ, а кому-то придётся падать в Путь регионов. Махачкале для продолжения борьбы были жизненно необходимы очки со «Спартаком».