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Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника

Команда без Станковича помогла московскому «Динамо» оказаться в верхней сетке Кубка.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» уже обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России с первого места. А вот идущие за ним махачкалинское и московское «Динамо» в 6-м туре решали важный вопрос. Только один из клубов мог оказаться в Пути РПЛ, а кому-то придётся падать в Путь регионов. Махачкале для продолжения борьбы были жизненно необходимы очки со «Спартаком».

Москвичи приехали в Дагестан без дисквалифицированного Деяна Станковича. «Спартак» выпустил второй состав, чётко обозначив отношение к матчу. Победа — не цель, главное — дать практику ближайшему резерву. Хотя и «Динамо» вышло в смешанном составе. Всё-таки из Кубка команда точно не вылетает, а в РПЛ до зимней паузы нужно набирать очки.

Первый тайм получился скучным. «Спартак» не действовал активно в атаке, а у «Динамо» попросту не хватало на это ресурсов. Москвичи спокойно устраняли очаги опасности у своих ворот. Хотя обе команды всё же находили моменты. Например, у «Спартака» в нападении активно действовали Тео Бонгонда, Даниил Зорин и Михаил Игнатов. А у «Динамо» воротам соперника угрожали Сердер Сердеров и Ражаб Магомедов.

Но главный момент произошёл на 37-й минуте. Даниил Зорин убегал к воротам «Динамо», но его случайно зацепил защитник хозяев Илья Кирш. Фол по неосторожности — но это не смутило судью Павла Шадыханова. Он показал Киршу прямую красную карточку, усложнив «Динамо» жизнь. А «Спартак» получил чуть больше свободы на поле.

И уже на старте второго тайма гости воспользовались ей. Роман Зобнин совершил проход, на границе штрафной отдал пас на Зорина, а Даниил оказался один на один с вратарём «Динамо» Тимуром Магомедовым и переиграл его.

После забитого мяча «Спартак» не сбавил обороты. Команда действовала ещё легче в атаке. Хотя где-то к 65-й минуте «Динамо» всё же перехватило инициативу. Махачкале был необходим гол — иначе шансы на Путь РПЛ исчезали на 100%. Ничья оставляла теоретические шансы клубу из Дагестана на верхнюю сетку.

Чаще мячом владело «Динамо», но опасные моменты создавал «Спартак». Виллиан Жозе сделал классный пас в штрафную хозяев на Хесуса Медину: парагвайцу не хватило пространства, чтобы разобраться и забить второй мяч. А затем голкипер «Динамо» Магомедов выручил команду после удара Алексиса Дуарте головой.

На 85-й минуте Даниил Зорин превратился из главного героя матча для «Спартака» в футболиста, заработавшего удаление. Он схватил вторую жёлтую карточку за фол на Эгаше Касинтуре и уравнял составы. Интересно, что именно Зорин заработал численное большинство для «Спартака» в первом тайме. Весёлый матч для Даниила. А «Динамо» получило отличный шанс на гол в концовке.

Но махачкалинцы не воспользовались возможностью. «Спартак» впервые за три матча в сезоне обыграл клуб из Дагестана: ранее «Динамо» сыграло вничью в РПЛ и победило москвичей в первой встрече Кубка. Команда Хасанби Биджиева отправляется в нижнюю сетку. А московское «Динамо» может выходить на встречу 6-го тура с «Крыльями Советов» резервом. Команда уже гарантировала себе Путь РПЛ. «Спартак» помог принципиальному сопернику.

Никита Паглазов

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
22.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Даниил Зорин
48′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
54
Илья Кирш
37′
77
Темиркан Сундуков
82
Никита Котин
22
Залимхан Юсупов
71
Ян Дапо
53′
13
Сослан Кагермазов
89′
9
Ражаб Магомедов
60′
7
Абакар Гаджиев
10
Джавад Хоссейннеджад
60′
11
Эгаш Касинтура
19
Кирилл Зинович
73′
16
Уссем Мрезиг
28
Сердер Сердеров
53′
25
Гамид Агаларов
Спартак
57
Александр Селихов
4
Алексис Дуарте
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
75′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
28
Даниил Зорин
53′
85′
22
Михаил Игнатов
60′
17
Антон Зиньковский
12
Жозе Виллиан
75′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
60′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
11
0
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Спартак
Кубок России: результаты и календарь