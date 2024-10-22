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Хватит беречь Пьянича — он нужен в старте! Миралем оживил Койта и вытащил ЦСКА в Путь РПЛ

Первая голевая звездного боснийца.

Источник: Спорт-Экспресс

Группа С в FONBET Кубке России получилась одной из самых конкурентных — к шестому туру ЦСКА, «Краснодар» и «Ахмат» дружно оттянулись на «Пари НН», немного — друг на друге и набрали примерно равное количество очков. Поэтому армейцам в домашней игре с грозненцами требовалась только победа, чтобы железно отправиться в Путь РПЛ. Аналогичный исход был нужен и «Ахмату».

Марко Николич, несмотря на важность встречи, выпустил немало резервистов. В воротах появился Тороп, в защите — Лукин и Агапов, в атаке — Гуарирапа и Койта. Но главный «резервист» вышел в полузащите — впервые в стартовый состав попал Миралем Пьянич.

Российские болельщики уже могли оценить технику и форму боснийца — он неоднократно выскакивал на замену, а его длинные передачи несколько раз попадали в различные хайлайты. Теперь ему предстояло играть против свежего и очень крепкого соперника. Непростой момент для дебюта — но как же хорошо Миралем справился!

Впрочем, первая опаснейшая атака армейцев получилась без его вмешательства. Хватило усилий других игроков: Гуарирапа прострелил, Койта пробил с 11-метровой отметки. Только блестящий сейв Шелии спас «Ахмат» от гола на второй минуте.

Дальше последовал приличный ответ гостей: грозненцы неплохо накручивали, вполне успешно доходили до штрафной, защита ЦСКА ошибалась. Зато Пьянич чувствовал себя абсолютно спокойно — бегал в свободной роли по всему центру поля, удобно открывался и отлично пасовал. Партнеры доверяли боснийцу, но не перебарщивали — в первые минуты все атаки шли исключительно через Миралема.

Пьянич тоже доверял новым одноклубникам — возможно, даже излишне. Дважды он исполнил просто невероятные по качеству длинные пасы (давненько мы в РПЛ таких не видели), но оба раза их запороли. Сначала передачу от полузащитника получил Койта — мяч прилетел с половины поля армейцев к самой штрафной площади «Ахмата». Положение было отличное, но Секу не смог отдать пас на пару метров и потерял мяч. Второй раз Пьянич выдал шикарный «плассер» на фланг со своей половины, но Обляков ошибся при приеме. Вероятно, пока еще РПЛ не готова к пасам такого уровня.

И все же под конец первого тайма случилась синергия. На 34-й минуте Миралем круто подал угловой — смотрел во вратарскую площадь, а сам точно катнул в сторону линии штрафной, где передачу караулил одинокий Койта. Секу сориентировался мгновенно — пробил издали и открыл счет. Оба главных героя оформили по дебютному действию — Пьянич отдал первую голевую, Койта забил первый мяч.

Тайм завершился относительно спокойно — армейцам для второго гола не хватило сил, а «Ахмат» немного поник. Грозненцы атаковали здорово, до пропущенного минимум дважды могли выйти вперед. В том числе за пару минут до злополучного углового — в царском подкате спас Дивеев. А дальше Койта сбил весь настрой.

Аналогично стартовал и второй тайм, но с одной поправкой — хозяева чуть отдышались и первые 15 минут летели вперед с новыми силами. Дважды мог отличиться Бистрович (по ассисту чуть не оформили Гуарирапа и Койта), но не повезло. А после часа игры начались замены.

Парадоксально, но чем больше Николич выпускал привычных футболистов, тем хуже играл ЦСКА. На 77-й минуте главные герои встречи, Пьянич и Койта, покинули поле — и с этого момента «Ахмат» начал давить. В какой-то момент владение мячом в динамике стало 80 на 20 в пользу гостей — армейцы отбивались с большим трудом.

Но все-таки удержали счет. Теперь команда спокойно отправляется в Путь РПЛ с первого места. А Марко Николичу предстоит крепко подумать, что делать с таким Пьяничем — дальше держать его в запасе в ожидании набора формы как-то неприлично. Суперматч выдал босниец — Марко, выпускайте его, пожалуйста, хотя бы минут на 60!

Артем Белинин

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
22.10.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Ташуев
Голы
ЦСКА
Секу Койта
(Миралем Пьянич)
34′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
77
Илья Агапов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Сауль Гуарирапа
10
Иван Обляков
62′
5
Саша Зделар
88′
15
Миралем Пьянич
77′
31
Матвей Кисляк
25
Кристиян Бистрович
43′
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
49′
77′
11
Тамерлан Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
4
Турпал-Али Ибишев
23
Антон Швец
24′
98
Светослав Ковачев
75
Надер Гандри
46′
2
Александр Жиров
14
Амин Талаль
46′
47
Даниил Уткин
15
Рейерс де Оливейра Камилу
65′
18
Владислав Камилов
19
Мауро Луна Диале
74′
10
Лечи Садулаев
20
Максим Самородов
81′
55
Дарко Тодорович
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Александр Каруненко
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ахмат
Кубок России: результаты и календарь