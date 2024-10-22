Хватит беречь Пьянича — он нужен в старте! Миралем оживил Койта и вытащил ЦСКА в Путь РПЛ

Пьянич тоже доверял новым одноклубникам — возможно, даже излишне. Дважды он исполнил просто невероятные по качеству длинные пасы (давненько мы в РПЛ таких не видели), но оба раза их запороли. Сначала передачу от полузащитника получил Койта — мяч прилетел с половины поля армейцев к самой штрафной площади «Ахмата». Положение было отличное, но Секу не смог отдать пас на пару метров и потерял мяч. Второй раз Пьянич выдал шикарный «плассер» на фланг со своей половины, но Обляков ошибся при приеме. Вероятно, пока еще РПЛ не готова к пасам такого уровня.