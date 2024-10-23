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«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 19:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьёв.

«Локомотив» обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Ростов» (10) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Локомотив
Ростов
Кубок России: результаты и календарь