«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 19:00 мск.
Стартовые составы играющих команд:
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьёв.
«Локомотив» обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Ростов» (10) находится на второй строчке.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).