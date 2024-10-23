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«Рубин» обыграл «Акрон» и вышел на ЦСКА в ¼ финала Кубка России

Казанцы победили со счетом 1:0 и заняли второе место в группе D, попав в верхнюю сетку плей-офф. «Акрон» стал третьим и продолжит борьбу в нижней сетке.

Источник: ФК «Рубин

Футболисты казанского «Рубина» обыграли в гостевом матче тольяттинский «Акрон» со счетом 1:0 в заключительном, шестом туре группового этапа Кубка России.

Гол забил Дардан Шабанхаджай (8-я минута).

«Рубин» в итоге набрал девять очков и занял второе место в турнирной таблице группы D. «Акрон» с восемью очками стал третьим. На первой строчке петербургский «Зенит» (16), на четвертой — воронежский «Факел» (3).

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.

Уже известны почти все пары ¼ финала «пути РПЛ». «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достанется «Краснодар» или «Ахмат». Первые матчи ¼ финала пройдут 5—7 ноября, ответные 26—28 ноября.

Акрон
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
23.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Рашид Рахимов
Голы
Рубин
Дардан Шабанхаджай
8′
Составы команд
Акрон
50
Дмитрий Нагаев
22
Никита Баранок
10
Максим Палиенко
20
Артур Галоян
65
Владимир Москвичев
99
Иван Тимошенко
21
Роберто Фернандес
46′
19
Марат Бокоев
4
Пауло Витор
46′
23
Боян Димоски
14
Владимир Хубулов
39′
57′
17
Солтмурад Бакаев
71
Дмитрий Пестряков
27′
63′
77
Константин Савичев
89′
13
Мавис Чибота
70′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
33
Умарали Рахмоналиев
39′
99
Дардан Шабанхаджай
5
Рустамжон Ашурматов
83′
15
Игор Вуячич
18
Марат Апшацев
71′
9
Александр Ломовицкий
21
Александр Зотов
83′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
46′
30
Валентин Вада
96
Никита Васильев
71′
19
Олег Иванов
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Рубин
Кубок России: результаты и календарь