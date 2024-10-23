«Рубин» обыграл «Акрон» и вышел на ЦСКА в ¼ финала Кубка России

Футболисты казанского «Рубина» обыграли в гостевом матче тольяттинский «Акрон» со счетом 1:0 в заключительном, шестом туре группового этапа Кубка России.
Гол забил Дардан Шабанхаджай (8-я минута).
«Рубин» в итоге набрал девять очков и занял второе место в турнирной таблице группы D. «Акрон» с восемью очками стал третьим. На первой строчке петербургский «Зенит» (16), на четвертой — воронежский «Факел» (3).
Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.
Уже известны почти все пары ¼ финала «пути РПЛ». «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достанется «Краснодар» или «Ахмат». Первые матчи ¼ финала пройдут