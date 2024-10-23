«Рубин» обыграл «Акрон» и вышел на ЦСКА в ¼ финала Кубка России

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.